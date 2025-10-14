antifaantifasizmustiltásterrorszervezet
„Aki ma Magyarországon nagyobb veszélynek tartja a szélsőbalt, mint a szélsőjobbot, nagyon furcsa mozit néz”

Kaiser Ákos / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / MTI
Orbán Viktor a Türk Államok Szervezetének tizenkettedik csúcstalálkozóján, Gebelében 2025. október 7-én.
admin Rugli Tamás
2025. 10. 14. 15:00
Személyesen Orbán Viktor jelentette be, hogy a kormány terrorszervezetté nyilvánította az antifát – ami valójában nem egy konkrét szervezet, hanem egy gyűjtőfogalom. Hanti Vilmossal, a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetségének elnökével, valamint Hunyadi Bulcsúval, a Political Capital radikalizmus és extrémizmus kutatási program vezetőjével próbáltuk megfejteni: mi értelme ennek, átültethető-e a gyakorlatba a rendelet, mit üzen a tiltással a magyar kabinet Donald Trumpnak, illetve miként nézhet majd ki jövő februárban a kitörés napi megemlékezés, ha a hatóságok a fasiszták helyett kizárólag az antifasisztákra koncentrálnak?

Az antifasiszta mozgalom a II. világháborút megelőzően a nácik ellen jött létre, illetve már korábban, a húszas évektől. Nekünk is van egy holokauszttúlélő alelnökünk, akit hatéves korában Raoul Wallenberg mentett meg. Az ő tetteiket deheroizálja ez a tiltás

– értékelte lapunk megkeresésére az antifa terrorszervezetté nyilvánítását Hanti Vilmos, a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetségének (MEASZ) elnöke. Neve onnan is ismerős a közvélemény számára, hogy 2012-ben egy békés antifasiszta demonstráció után tucatnyi ellentüntető körbevette és brutálisan összeverte a már akkor is idős férfit. Ezt az esetet is felidézte most lapunknak nyilatkozva: mint mondta, bár a támadás emléke kitörölhetetlen emlék, a jogkövetkezmény nem maradt el – az igazságszolgáltatás minden egyes elkövetővel szemben eljárt, a bűnösöket elítélték. Ennek tükrében különösen fájlalja, hogy  az „antifa elleni” mostani intézkedés alapján a kormánynak már nem az az érdeke, hogy a hatóságok egyesével felelősségre vonják a bűnelkövetőket, hanem már előre diszkriminál egy egész közösséget.

Orbán Viktor bejelentése és a rendelet megjelenése óta valóban az a mozzanat a legtalányosabb az üggyel kapcsolatban, hogy a kormány nem konkrét személyeket vagy csoportokat nyilvánított terroristává, hanem az egész antifát. Ami azonban

nem egy konkrét szervezet, hanem egy gyűjtőfogalom,

amely legfeljebb egy informális mozgalmat jelöl, személyek és csoportok laza hálózataként lehet értelmezni.

Hunyadi Bulcsú, a Political Capital szakmai vezetője, illetve a radikalizmus és extrémizmus kutatási program vezetője elsőként szintén ezt a problémát emelte ki.

A rendelet adós marad az úgynevezett »antifa csoportosulás« világos meghatározásával, ami a jogalkalmazóban bizonytalanságot kelthet, egyúttal felveti az önkényes alkalmazás lehetőségét

– hangsúlyozta a szakértő, aki szerint – bár jogi oldalról csak óvatosan foglalt állást – a rendelet a fájó leegyszerűsítéseivel együtt is alkalmazható lesz a napi gyakorlatban.

