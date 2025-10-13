Vascsővel verte, majd hajánál fogva vonszolta és vízbe nyomkodta a párja fejét egy férfi

Vascsővel esett az élettársának, majd hajánál fogva vonszolta, és vízbe nyomkodta az élettársa fejét egy féltékeny férfi Örkénynél. A Dabasi Járási Ügyészség különös kegyetlenséggel elkövetett súlyos testi sértés bűntette és más bűncselekmények miatt állítja bíróság elé a támadót.

A Pest Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint a Dabas környékén élő férfi tavaly júliusban megjelent az élettársának a lakóhelyén. Miután a nő beült mellé a kocsiba, a férfi elvette tőle a mobiltelefonját, amiben hűtlenségre utaló jeleket keresett.

A féltékeny férfi Örkény külterületére vitte a nőt, majd táskájának vállpántját a nő nyakára tekerve kirángatta, és ököllel nekiesett. Ezt követően a férfi a lakóhelyére vitte az élettársát, majd az udvaron többször is megütötte őt egy vascsővel. Miután a nő rosszul lett, a férfi elvonszolta őt a kerti csaphoz, és vizet eresztett a fejére. Ezután a férfi a párját a hajánál fogva elhúzta a gyermekmedencéhez, majd a nő fejét többször is belenyomta vízbe és megrugdosta.

A férfi mielőtt hazavitte volna a nőt, megállt a rendőrőrs épülete előtt, és felajánlotta az élettársának, hogy menjen be, és kérjen segítséget. A nő félelmében mozdulni sem mert, így az autóban maradt. A férfi végül hazavitte az élettársát, ahol a hozzátartozók értesítették a mentőket.

Az áldozat nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. Az elkövetőt felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték korábban súlyos testi sértés bűntettének kísérlete és más bűncselekmények miatt. Ezúttal különös kegyetlenséggel elkövetett súlyos testi sértés bűntette, valamint a sértett sanyargatásával elkövetett személyi szabadság megsértésének bűntette miatt kell felelnie.

Az ügyészség letöltendő börtönbüntetést kért rá azzal, hogy a korábbi felfüggesztett szabadságvesztés büntetését is rendeljék el vele szemben.

Egy férfi hajánál fogva vonszolta, majd egy zsinórral megfojtotta a terhes élettársát. Ezt mondta zokogva az utolsó szó jogán a jogerősen elítélt férfi.