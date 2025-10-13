Hét évet kapott emberölésért a férfi, aki megverte, majd levetkőztette és hagyta kihűlni a barátját

Hét év börtönre ítélte a Miskolci Törvényszék azt a férfit, aki két és fél évvel ezelőtt megverte, majd levetkőztette és hagyta kihűlni a barátját. A Miskolci Törvényszék közleménye szerint a terhelt és a barátja napi kapcsolatban álltak egymással és rendszeresen együtt italoztak.

A baráti viszonyuk ellenére azonban sokat veszekedtek egymással, ami alkalmanként tettlegességig fajult. Az ominózus nap is többször vitatkoztak és dulakodtak. Éjszaka elmentek egy közös barátjukhoz, ahol tovább italoztak, órák múlva távoztak a házból, de az udvaron ismét összeszólalkoztak.

A férfi többször is pofon ütötte barátját, majd lerángatta róla a teljes felső ruházatát, így áldozata háttal a földre esett. Az elkövető a 3-4 fokos hideg ellenére sorsára hagyta a földön fekvő ittas barátját. Másnap hajnalban visszament megnézni a cimboráját, de addigra már a barátja kihűlt és meghalt.

A holttestet meglátva a vádlott pánikba esett és a letépett ruhadarabokat a szeméttárolóba dobta. Az elkövető mindent beismert a nyomozati szakban Állítása szerint a ház udvarán beszólt neki a sértett, hogy te egy jótékonysági intézmény vagy, ezen felháborodott, és lekevert neki két pofont. Elismerte, hogy ezt követően levette róla a felső ruháját, és otthagyta hanyatt fekve. Azt mondta, hogy bántotta a lelkiismeret, ezért hajnalban odament hozzá, de ekkor már halott volt. Emiatt pedig pánikba esett, és bedobta a szeméttárolóba a barátja ruháit.

A bíróság hét év börtönre és hét év közügyektől eltiltásra ítélte az elkövetőt emberölés bűntette miatt. A büntetés kiszabása során a törvényszék enyhítő körülményként értékelte a vádlott büntetlen előéletét és a bűncselekmény elkövetése óta eltelt időmúlást; súlyosító körülmény volt ugyanakkor a terhelt önhibából eredő ittas állapota, illetve az, hogy a bűncselekményt nála gyengébb fizikumú, ugyancsak ittas sértett sérelmére követte el. Az ítélet nem jogerős, mind az ügyészség, mind a vádlott és védője három munkanapot tartott fenn a jogorvoslati nyilatkozat megtételére.