magyarföldidőközi polgármester-választástömeges betelepülésvoksturizmus
Belföld

Törvényes lett a tömeges betelepülés Magyarföldön

Szajki Bálint / 24.hu
admin Farkas György
2025. 10. 13. 06:59
Szajki Bálint / 24.hu
A megismételt választáson újra Farkas Gábort választották polgármesternek.

A zalai Magyarföldön meg kellett ismételni a szeptember 7-ei polgármester-választást tömeges betelepülés miatt. Vasárnap a három független jelölt közül Farkas Gábor 26, György Ramóna 12, Szabó Erzsébet három voksot kapott. A választási névjegyzékben 66-an szerepeltek, közülük 40-en szavaztak érvényesen az újbóli választáson – írta az MTI.

Magyarföldön azért kellett megismételni a polgármester-választást, mert a szeptemberi voksolást a Zala Vármegyei Területi Választási Bizottság törvénysértőnek ítélte, miután rövid idő alatt 48-ról 66-ra ugrott a helyben lakcímmel rendelkező választók száma. A rendőrség nem indított eljárást, az ezzel kapcsolatos feljelentést bűncselekmény hiányában elutasította. A szeptemberi négy független polgármester-jelölt közül Tóth Zoltán visszalépett, így hárman indultak a posztért.

A bizottság adatai szerint Magyarföldön a választók száma néhány hét alatt 46 százalékkal nőtt. A szeptemberi eredmény azért sérthette a választás tisztaságát, a jóhiszemű és a rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét, mert olyan polgárok szavazatait is tartalmazhatta,

akik tömegesen, közvetlenül a választás előtt kifejezetten azért létesítettek lakcímet a településen, hogy szavazataikat a választási eredmény befolyásolása érdekében leadhassák.

A jelenlegi jogszabályok alapján október 12-én, a megismételt választáson ugyanakkor újra ugyanúgy 66 ember szavazhatott, mint szeptember 7-én, amikor ezt a tömeges betelepülések miatt törvénysértőnek ítélték. A Zala Vármegyei Területi Választási Bizottság a képviselő-testület választást azért nem ismételtette meg, mert annak eredményét senki nem fellebbezte meg.

Horváth Attila, a csesztregi közös hivatalhoz tartozó önkormányzat jegyzője a 24.hu-nak korábban azt mondta: tiszteletben tartja és képviseli a törvényt, de, mivel logikus magyarázatot nem talál a helyzetre, fölvállalja: borzolja a jogérzékét a jelenlegi állapot.  

Kapcsolódó
Aki nem csal, az balek, aki csal, azt védi a törvény – a voksturistás Magyarföld egy hónap elteltével ismét polgármestert választ
Mellesleg: itt a recept, hogy akár vadidegenként miként nyerhető el egy bő egymillió forintos havi fizetéssel járó polgármesteri állás. Riport Magyarföldről és magyar földről.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Ajánlatokat kértünk, mennyiért juthatunk ki bérelt géppel a portugál-magyarra – így működik a magánrepülőzés
Mit tud a társasjáték, ami évek óta rendszeresen összeránt egy felnőtt társaságot?
A kormányzat nagy vadásza megalapította a Vadász Digitális Polgári Kört
Autóbalesetben meghaltak a gázai háborúlezáró ünnepségre utazó katari vezetők
Ajánlatokat kértünk, mennyiért juthatunk ki bérelt géppel a portugál-magyarra – így működik a magánrepülőzés
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik