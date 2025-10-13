Törvényes lett a tömeges betelepülés Magyarföldön

A zalai Magyarföldön meg kellett ismételni a szeptember 7-ei polgármester-választást tömeges betelepülés miatt. Vasárnap a három független jelölt közül Farkas Gábor 26, György Ramóna 12, Szabó Erzsébet három voksot kapott. A választási névjegyzékben 66-an szerepeltek, közülük 40-en szavaztak érvényesen az újbóli választáson – írta az MTI.

Magyarföldön azért kellett megismételni a polgármester-választást, mert a szeptemberi voksolást a Zala Vármegyei Területi Választási Bizottság törvénysértőnek ítélte, miután rövid idő alatt 48-ról 66-ra ugrott a helyben lakcímmel rendelkező választók száma. A rendőrség nem indított eljárást, az ezzel kapcsolatos feljelentést bűncselekmény hiányában elutasította. A szeptemberi négy független polgármester-jelölt közül Tóth Zoltán visszalépett, így hárman indultak a posztért.

A bizottság adatai szerint Magyarföldön a választók száma néhány hét alatt 46 százalékkal nőtt. A szeptemberi eredmény azért sérthette a választás tisztaságát, a jóhiszemű és a rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét, mert olyan polgárok szavazatait is tartalmazhatta,

akik tömegesen, közvetlenül a választás előtt kifejezetten azért létesítettek lakcímet a településen, hogy szavazataikat a választási eredmény befolyásolása érdekében leadhassák.

A jelenlegi jogszabályok alapján október 12-én, a megismételt választáson ugyanakkor újra ugyanúgy 66 ember szavazhatott, mint szeptember 7-én, amikor ezt a tömeges betelepülések miatt törvénysértőnek ítélték. A Zala Vármegyei Területi Választási Bizottság a képviselő-testület választást azért nem ismételtette meg, mert annak eredményét senki nem fellebbezte meg.

Horváth Attila, a csesztregi közös hivatalhoz tartozó önkormányzat jegyzője a 24.hu-nak korábban azt mondta: tiszteletben tartja és képviseli a törvényt, de, mivel logikus magyarázatot nem talál a helyzetre, fölvállalja: borzolja a jogérzékét a jelenlegi állapot.