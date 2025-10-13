Hadházy: Lázárék beismerték, félmilliárdot számláz le Mészáros Lőrinc egy „látogatóközpontért”

Hadházy Ákos korábban közérdekű adatigénylést küldött a Lázár János vezette Építési és Közlekedési Minisztériumhoz arról, hogy mennyit fizetnek a Mészáros Lőrinc tulajdonában álló V-Hídnak egy látogatóközpontért, amelyet a Déli Körvasút építéséhez kapcsolódóan nyitottak. A látogatóközpont a független parlamenti képviselő egy korábbi videója szerint egy konténerből és egy mobilvécéből áll. Ezután pedig egy irodaházba költözött a „kiállítás”.

Hadházy most arról ír, hogy Lázárék nagy nehezen beismerték: félmilliárdot számláz le Mészáros Lőrinc a „horribilis drága déli körvasút látogatóközpontjáért.

Megismételte, ez szeptemberig egy konténert és egy mobil WC-t jelentett, egy asztallal, néhány falra ragasztott tervrajzzal és egy öt éve kiadott prospektust Mészáros cégéről, a V-Hídról. Mint írta, a „látogatóközpontban” egy diákmunkás ücsörög a hét három napján, néhány órán keresztül.

A politikis azt írta, Lázárék korábban egészen bizarr indoklással tagadták meg azt az apró információt, hogy mennyibe fáj ez a konténer az adófizetőknek. Azt mondták, hogy eszükbe jutott , hogy a konténer és a movbil wc csak ideiglenes megoldás és éppen készül az új „interaktív bemutatóterem”.

Hadházy a Transparency International Magyarország segítségével pert indított, de a per kezdete előtt Lázár végül elárulta a sokkoló részleteket:

A látogatóközpontra összesen bruttó 537 milliót „fizetünk Mészárosnak”.

Ebből 217 milliót ki is fizettek a korábbi konténerért.

A maradékot pedig az új „interaktív látogatóközpont” üzemeltetéséért „adják a Gázosnak.”

A független képviselő meg is nézte a Szerémi út „rozzant irodaházban”, ami 320 millióba fog kerülni. Tapasztalatairól azt írta, hogy

az interaktív látógatóközpont egy körülbelül 30 négyzetméteres szóba, amiben három interaktív elem van: egy puzzle, egy érintőképernyő és egy VR szemüveg. Utóbbin egy elég primitív grafikával három perc alatt végig vonatozhatunk a most épített szakaszon.

Hadházy szerint a központ alig van nyitva: hétfőn 7-14-ig, kedden és csütörtökön 13-20-ig csücsül benne egy diákmunkás. A politikus arra is rámutatott, hogy ez azért különösen pofátlan, mert a Ferencváros-Kelenföld vasúti szakasz bővítése már-már világrekord drágán történik.

A pontos összeget inkább saccolni lehet, de kb. nettó 337 milliárd forintba (!) kerül ez a néhány kilométeres szakasz.Ebből 6 kilométer (!) új pálya épül és 8-at újítanak fel. Persze lehet mondani, hogy több kis megálló is épül , liftekkel, meg hangszigetelő falakkal. De a lakosság tájékoztatása ürügyén kilopott félmilliárdból sejteni lehet, hogy mennyire árazhatják túl magát az építkezést is. Ha ennyire nyíltan lopnak egy ilyen, könnyen átlátható tételen, akkor vajon mennyit lopnak a síneken , betonon és kövön?

– tette föl a kérdést Hadházy.

Hozzátette, a „látogatóközpontot” az OLAF-nak is jelenteni fogja.