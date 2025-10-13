bűnügykábítószer-kereskedelemletartóztatás
Bűnügyi felügyeletben sem állt le a drogkereskedő

2025. 10. 13. 08:00

A Miskolci Rendőrkapitányság kábítószer-kereskedelem bűntett miatt folytat büntetőeljárást egy 49 éves felsőzsolcai férfival szemben. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint a díler október elseje előtt több esetben is tiltott szert értékesített lakhelyén.

A rendőrség új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntett miatt folytatott eljárást a férfival szemben, a bíróság pedig bűnügyi felügyeletbe helyezte a férfit. A díler azonban a kényszerintézkedés ellenére is tovább árulta a drogot.

A rendőrök ezért az elkövetőt elfogták, majd gyanúsítottként hallgatták ki, és az őrizetbe vétele után ismét kezdeményezték a letartóztatását.

A Mami néven ismertté vált drognagyi sem vonult “nyugdíjba” a lebukása után. Az ő kálváriájáról ide kattintva olvashat.

