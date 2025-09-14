Alighogy kiengedték Mamit a börtönből, máris újra drogot terített

Csak pár hétig volt szabadlábon egy józsefvárosi díler, de ismét lebukott, így újra őrizetbe vették – számolt be az esetről a police.hu.

Amint arról korábban már beszámoltunk, a BRFK VIII. Kerületi Rendőrkapitányság új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntett megalapozott gyanúja miatt folytat nyomozást egy 64 éves nővel szemben, aki 2024-ben a Blaha Lujza téren, a Népszínház utcában és a Bacsó Béla utcában árulta a kristály fantázianevű tiltott szert. A nőt forgalomba hozatallal, kereskedéssel elkövetett új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntettével gyanúsították meg. A bűncselekmény még súlyosabban minősül, mert a környéken, ahol a kristályt terítette, vásárlói pedig az utcán fogyasztották, több iskola és óvoda is található.

November 9-i elfogását követően a Mami néven ismert asszonyt gyanúsítottként hallgatták ki, őrizetbe vették, majd letartóztatták.

Mami néhány hete szabadlábra került, de hamar információ merült fel arról, hogy az asszony újra bűnös tevékenységet végez a Blaha Lujza téren és környékén; legalább hét embernek adhatott el kristályt.

A józsefvárosi nyomozók szeptember 8-án délben a Könyves Kálmán körúton fogták el a nőt, majd mintavételre állították elő. Lefoglaltak tőle 19 alufólia pakettban lévő droggyanús anyagot, melyek az előzetes szakvélemény alapján kábítószernek minősülnek.

A feltételezett dílert a nyomozók kábítószer-kereskedelem bűntett gyanúja miatt hallgatták ki, valamint őrizetbe vétele mellett kezdeményezték az újbóli letartóztatását – írja a police.hu.