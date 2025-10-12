Magyar Péter a Békemenet buszain kér helyet saját vidéki támogatóinak október 23-ra

A békemenet résztvevőit is várja Magyar Péter október 23-án a nemzeti meneten. A Tisza elnöke szerint „a Fidesz és az adófizetői milliárdokból kitartott álcivil szervezetei megtették azt a szívességet, hogy olyan időpontra és helyszínre tették a buszoztatós eseményt”, ezért a résztvevők pont átérnek a legnagyobb október 23-i rendezvényre, a Nemzeti Menetre is. A Fidesz-szavazók is könnyen részt vehetnek a Tisza rendezvényén, hogy közösen emlékezzenek meg az 56-os hősökről.

Magyar Péter vasárnap a Facebookon üzent a fideszes tábornak

Kedves Fidesz-szavazók! Szeretettel várunk Benneteket is a nemzeti meneten! Hiszem és tudom, hogy ezen a csodaszép nemzeti ünnepünkön képesek vagyunk közösen emlékezni az 56-os hőseinkre. Biztos vagyok benne, hogy egyetértünk abban, hogy több olyan dolog van, ami összeköt bennünket, mint ami elválaszt

– üzente Magyar Péter.

A kormánypártok és a Tisza Párt is tömegdemonstrációt hirdetett október 23-ra. A már most beindult mozgósítás miatt biztosra vehető, hogy mindkét oldal nagy tömegeket vonz a fővárosba a nemzeti ünnepre.

A Tisza vezetője közölte: azért is örülne a Fidesz-szimpatizánsoknak, mert akkor nemcsak a propagandán keresztül, hanem első kézből is hallanák, hogyan fog a Tisza-kormány minden magyart képviselni.

Ha eljöttök, akkor a Nemzeti Menet végére ti is látni fogjátok, hogy a Tisza békét szeretne itthon és a szomszédos országokban is. Ahogy abban is biztosak lehettek majd, hogy a Tisza a propaganda hazugságaival szemben nem fogad el sem migrációs paktumot, sem betelepítési kvótát és megtartjuk a déli határkerítést. Azt is halljátok majd, hogy ellentétben Orbán Viktorral nem engedünk ki a börtönökből 2200 jogerősen elítélt embercsempészt és szemben a Fidesszel a Tisza a demográfiai válsághelyzetet nem ázsiai gazdasági migránsok tízezreinek behozatalával, hanem a magyar családok kibővített támogatásával és egy emberséges ország létrehozásával fogjuk kezelni

– írta Magyar Péter, aki arra kérte a buszokkal érkezőket, hogy „a nemzeti megbékélés jegyében” az adófizetői pénzből finanszírozott buszokra hívják meg azon honfitársakat is, akik a nemzeti menetre jönnek.

A békemenet október 23-án reggel 9 órakor kezdődik a fővárosban az Elvis Presley téren, és a Margit-hídon, Nyugati téren, Alkotmány utcán át érkezik a Kossuth Lajos térre.

A nemzeti menet 14 órakor indul a tervek szerint a Deák Ferenc térről, és várhatóan a Hősök terére érkezik majd meg.