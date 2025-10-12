bombafenyegetéscsepel
Belföld

Bombafenyegetés miatt fogtak el egy férfit Csepelen

2025. 10. 12. 14:26
Bombafenyegetés miatt elfogtak egy férfit Csepelen – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) vasárnap a police.hu oldalon. A fenyegetés valótlannak bizonyult.

A tájékoztatás szerint a rendőrséget szombaton este, 20 óra 43 perckor hívta fel egy férfi azt közölve, hogy egy csepeli címen több postaládába is bombát helyezett el. A rendőrök a helyszínen nem találtak robbanószerkezetet, a bejelentés valótlan volt. A telefonálót a kerületi rendőrök alig fél órán belül elfogták XXI. kerületi lakcímén.

A 44 éves M. Lászlót a BRFK XXI. kerületi rendőrkapitányságán előállították, gyanúsítottként kihallgatták közveszéllyel fenyegetés bűntett megalapozott gyanúja miatt, majd őrizetbe vették.

