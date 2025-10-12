dpkkovács zoltánvadász dpk
Belföld

A kormányzat nagy vadásza megalapította a Vadász Digitális Polgári Kört

Vasvári Tamás / MTI
admin Spirk József
2025. 10. 12. 17:57
Vasvári Tamás / MTI

Örömmel jelentem be, hogy a mai napon elindult a Vadász Digitális Polgári Kör!

– jelentette be Facebook-oldalán Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár.

A 17 milliárdos vadászati kiállítás egykori kormánybiztosa azt írta, hogy a közösség „a teremtett környezetünk tiszteletét, a felelős vadgazdálkodás fontosságát, valamint a magyar vadászati kultúra megőrzéséért tett erőfeszítést tűzi zászlajára”.

Olyan emberek csatlakozását várjuk, akik nagy szavak és a zöld ideológiák helyett a tudomány, a józan ész és a hagyományaink megőrzése mentén gondolkodnak a felelős természetvédelemről!

– írta Kovács.

A vádász DPK már fel is került a Dpk.hu oldalra, ahol Kocsis Máté Zebra DPK-ja mellett már Háborúellenes, Drogellenes, Ulti és Büszkeség kör is van a választékban.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Egy következő korszakos zseni kiteljesedéséhez is hozzájárult a Szomorú vasárnap szerzője
120 millióval vágott át egy nőt egy tanfolyamszervező cég
„Minden győrit gyűlölünk” – írták ki a Fradi-drukkerek, miközben a csapatukat laposra verte a nagy rivális
A Kreml szerint Moldova súlyos hibát követ el, és könnyen Ukrajna sorsára juthat
Milliárdok ragadhatnak bent az államkasszában a meghalt nyugdíjasok ellátásaiból
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik