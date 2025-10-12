A kormányzat nagy vadásza megalapította a Vadász Digitális Polgári Kört

Örömmel jelentem be, hogy a mai napon elindult a Vadász Digitális Polgári Kör!

– jelentette be Facebook-oldalán Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár.

A 17 milliárdos vadászati kiállítás egykori kormánybiztosa azt írta, hogy a közösség „a teremtett környezetünk tiszteletét, a felelős vadgazdálkodás fontosságát, valamint a magyar vadászati kultúra megőrzéséért tett erőfeszítést tűzi zászlajára”.

Olyan emberek csatlakozását várjuk, akik nagy szavak és a zöld ideológiák helyett a tudomány, a józan ész és a hagyományaink megőrzése mentén gondolkodnak a felelős természetvédelemről!

– írta Kovács.

A vádász DPK már fel is került a Dpk.hu oldalra, ahol Kocsis Máté Zebra DPK-ja mellett már Háborúellenes, Drogellenes, Ulti és Büszkeség kör is van a választékban.