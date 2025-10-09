Előbújt a vakond és nő a fű az egy hónapja felújított kerékpárúton Domaszéknél

A helyi kerékpárosok beszámolói szerint nem sikerült túl jól az 55-ös út mentén futó kerékpárút szeptemberi felújítása Domaszéknél, mert az október elejére helyenként elvesztette kerékpárút jellegét, szúrta ki a Szeged365.

A jelenségről elsőként a CM365 – Magyar Kerékpárosklub Szeged posztolt, akik olvasói fotókat is közöltek a szokatlan látványról. Mint írták: „a képeket látva reménykedtünk, hogy ez még nem a kész állapot.”

Azonban a fölújításról beszámolt a Domaszéki Hírmondó is, aminek cikke szerint 1200 méteren teljes szélességben, 4 centiméter vastagságban terítettek új aszfaltot, és padkát is rendeztek. A képek szerint az új aszfaltból nő a fű, és a vakond is előjött, néhol pedig furcsa, több centis szintkülönbségeket építettek bele az útba. Mindezt látva fölmerülhetnek bennünk kétségek, hogy mennyire sikerült tartósra ez a fölújítás

– jelezték.

A Domaszéki Hírmondó márpedig tényleg tényként közölte, hogy lezárult a felújítás. Cikkükben arról írtak, “a Magyar Közút Nonprofit Zrt. beruházásának köszönhetően korábban meghibásodott, egyenetlen útszakaszok kaptak új burkolatot. A kivitelezés során a burkolat megerősítésén túl padkarendezés is történt, amelynek célja a kerékpárút biztonságosabb és kényelmesebb használatának biztosítása volt. A munkálatok nemcsak az itt közlekedő biciklisek mindennapjait könnyítik meg, hanem hozzájárulnak a térség közlekedési infrastruktúrájának hosszú távú fenntartásához is.”