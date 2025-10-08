nyereményeknyerőszámokskandináv lottó
Skandináv lottó: itt vannak az e heti nyerőszámok

Marjai János / 24.hu
admin Kassai Zsigmond
2025. 10. 08. 21:36
Marjai János / 24.hu

A Szerencsejáték Zrt. honlapján olvasható tájékoztatás szerint az október 8-án megtartott 40. heti Skandináv lottó sorsoláson a következő számokat húzták ki:

Első számsorsolás:

  • 10 (tíz)
  • 12 (tizenkettő)
  • 17 (tizenhét)
  • 21 (huszonegy)
  • 23 (huszonhárom)
  • 27 (huszonhét)
  • 28 (huszonnyolc)

Második számsorsolás:

  • 7 (hét)
  • 10 (tíz)
  • 12 (tizenkettő)
  • 14 (tizennégy)
  • 23 (huszonhárom)
  • 34 (harmincnégy)
  • 35 (harmincöt)

A tájékoztatás szerint  7 találatos szelvény nem volt. 6 találatos szelvény 49 darab volt, nyereményük egyenként 316 725 forint. 5 találatos szelvényből 2191 darabot találtak, nyereményük egyenként 7085 forint. A 4 találatos szelvények nyereménye 2350 forint.

