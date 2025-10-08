Skandináv lottó: itt vannak az e heti nyerőszámok

A Szerencsejáték Zrt. honlapján olvasható tájékoztatás szerint az október 8-án megtartott 40. heti Skandináv lottó sorsoláson a következő számokat húzták ki:
Első számsorsolás:
- 10 (tíz)
- 12 (tizenkettő)
- 17 (tizenhét)
- 21 (huszonegy)
- 23 (huszonhárom)
- 27 (huszonhét)
- 28 (huszonnyolc)
Második számsorsolás:
- 7 (hét)
- 10 (tíz)
- 12 (tizenkettő)
- 14 (tizennégy)
- 23 (huszonhárom)
- 34 (harmincnégy)
- 35 (harmincöt)
A tájékoztatás szerint 7 találatos szelvény nem volt. 6 találatos szelvény 49 darab volt, nyereményük egyenként 316 725 forint. 5 találatos szelvényből 2191 darabot találtak, nyereményük egyenként 7085 forint. A 4 találatos szelvények nyereménye 2350 forint.