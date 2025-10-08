Skandináv lottó: itt vannak az e heti nyerőszámok

A Szerencsejáték Zrt. honlapján olvasható tájékoztatás szerint az október 8-án megtartott 40. heti Skandináv lottó sorsoláson a következő számokat húzták ki:

Első számsorsolás:

10 (tíz)

12 (tizenkettő)

17 (tizenhét)

21 (huszonegy)

23 (huszonhárom)

27 (huszonhét)

28 (huszonnyolc)

Második számsorsolás:

7 (hét)

10 (tíz)

12 (tizenkettő)

14 (tizennégy)

23 (huszonhárom)

34 (harmincnégy)

35 (harmincöt)

A tájékoztatás szerint 7 találatos szelvény nem volt. 6 találatos szelvény 49 darab volt, nyereményük egyenként 316 725 forint. 5 találatos szelvényből 2191 darabot találtak, nyereményük egyenként 7085 forint. A 4 találatos szelvények nyereménye 2350 forint.