Életveszélyes sérülést okozott magának egy nyugdíjas

Arra gyanakodott egy sályi lakos, hogy valami baj történhetett az idős szomszédjával, ezért értesítette a rendőröket. És, hogy milyen jól tette azt jelzi, hogy a mellette lakó nyugdíjas az ő figyelmességének, és a kiérkező zsaruknak köszönheti, hogy életben maradt.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a rendőrök a többszöri felszólításra sem kaptak választ a helyszínen, ezért bementek a házba. Amikor beléptek, akkor egy sérült férfit találtak az ágyban fekve.

Azonnal megkezdték az elsődleges életmentést, és stabilizálták a férfi állapotát, aki életveszélyes sérülést okozott magának. A rendőrök értesítették a mentőket, akik kórházba szállították a 68 éves férfit további ellátás céljából.

A gyors reagálásnak, a szakszerű rendőri beavatkozásnak és a figyelmes szomszédnak köszönhetően az idős férfi életben maradt.

Egy miskolci nő azért késelte meg saját magát, hogy szabadulhasson az őt órák óta verő élettársától. 

Figyelem!

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelkielsősegély-számot!

