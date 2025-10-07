Életveszélyes sérülést okozott magának egy nyugdíjas

Arra gyanakodott egy sályi lakos, hogy valami baj történhetett az idős szomszédjával, ezért értesítette a rendőröket. És, hogy milyen jól tette azt jelzi, hogy a mellette lakó nyugdíjas az ő figyelmességének, és a kiérkező zsaruknak köszönheti, hogy életben maradt.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a rendőrök a többszöri felszólításra sem kaptak választ a helyszínen, ezért bementek a házba. Amikor beléptek, akkor egy sérült férfit találtak az ágyban fekve.

Azonnal megkezdték az elsődleges életmentést, és stabilizálták a férfi állapotát, aki életveszélyes sérülést okozott magának. A rendőrök értesítették a mentőket, akik kórházba szállították a 68 éves férfit további ellátás céljából.

A gyors reagálásnak, a szakszerű rendőri beavatkozásnak és a figyelmes szomszédnak köszönhetően az idős férfi életben maradt.

Egy miskolci nő azért késelte meg saját magát, hogy szabadulhasson az őt órák óta verő élettársától.