- A tiltás másnapján sikerrel átcsúsztak fideszes hirdetések a Facebook szűrőjén
- EP: Nem függesztették fel Magyar, Dobrev és Ilaria Salis mentelmi jogát
- Az NGM válasza a lesújtó ipari adatokra: Tisza Párt
- HVG: A Tisza a második Orbán-kormány utazó nagykövetével erősítene
- A bíróság megsemmisítette a gödi akkugyár működéséhez szükséges engedélyt
- Nagy János, Orbán egykori titkára: A jótékony feledés homálya borítsa a 2006-os Fidesz-vereség utáni hónapokat
- Tusk: Nem adjuk ki Volodimir Z.-t a németeknek, mert nem az a gond, hogy felrobbant az Északi Áramlat
- Bőrdzsekis stadionkoncertet adott az argentin elnök, miután nagyot zuhant a népszerűsége
A nap legfontosabb hírei – 2025. 10. 07.
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!