A nap legfontosabb hírei – 2025. 10. 07.

admin Dienes Gábriel
2025. 10. 07. 21:24

Tusk: Nem adjuk ki Volodimir Z.-t a németeknek, mert nem az a gond, hogy felrobbant az Északi Áramlat
Nagy János, Orbán egykori titkára: A jótékony feledés homálya borítsa a 2006-os Fidesz-vereség utáni hónapokat
Bloomberg: Magyar Péter miatt erősödhet a forint, a befektetők egy Orbán nélküli Magyarországra fogadnak
Mintha el sem váltak volna: először mutatkozott együtt Jennifer Lopez és Ben Affleck a szakításuk óta
„Ő a kedvenc kismajmom, de ha van 2500 dollárod, akár most leturmixolom neked!” – egy brutális állatkínzási ügy és a pszichológiai háttere
