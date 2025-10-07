Nagy János, Orbán egykori titkára: A jótékony feledés homálya borítsa a 2006-os Fidesz-vereség utáni hónapokat

Orbán Viktor azzal szokta jellemezni magát, hogy ütésre keményedik, ezt Nagy János államtitkár, a miniszterelnök egykori személyi titkára mondta az Ultrahang podcastban, amikor arról kérdezték, milyen Orbán egy vert helyzetben.

A kormányoldali műsor nagy teret szentelt a régi választási vereségek kitárgyalásának, a műsorvezető többek között arról érdeklődött, hogyan élte meg a Fidesz a 2006-os választás utáni időszakot.

Nagy szerint azon a nyáron volt a mélyponton a fideszes politikai közösség, a párton belül kételyek és aggodalmak jelentek meg.

Arra a kérdésre, hogy mennyire voltak komolyak a 19 évvel ezelőtti belső feszültségek, megingott-e Orbán pozíciója a párt élén, Nagy azt mondta:

A jótékony feledés homálya borítsa ezt a pár hónapot, ami a 2006-os választás és az őszödi beszéd között volt.

A műsort szemléző Hvg.hu szerint Nagy úgy fogalmazott: Orbánnak a választás után nagyon kellett tartania frontot, a 2002-ben létrehozott polgári körök mellett az járult hozzá leginkább a későbbi kétharmadokhoz, hogy Orbánnak 2006-ban is sikerült egyben tartania a tábort. Nagy szerint ez az időszak nem csak Orbán személye miatt volt meghatározó, „hanem a nemzeti-keresztény-konzervatív erők zászlóshajójáról van szó, aminek a legnagyobb kárt az okozta volna, ha kormányos nélkül marad”. Ezt pedig a miniszterelnök elsősorban nem maga, hanem a tábor miatt nem engedhette.

Az államtitkár jellemzése szerint Orbán akkor a legerősebb, amikor nehézség elé kerül, amikor sok helyről szorítgatják; akkor a legélesebb, amikor nagyon szoros helyzet van, olyan ember, aki „hidegfrontban érzi a legjobban magát”.

Ez a fejtegetés azt követően hangzott el, hogy a podcast műsorvezetője felhozta azt is, hogy van „mindenféle legenda” arról, hogy Orbán ilyenkor elvonul. „Sokat beszélnek grazi kezelésekről, meg a nem tudom miről” – mondta Király Tamás, aki arra a pletykára célzott, hogy Orbán valamelyik választási vereség után egy grazi klinikán pihente ki az idegi feszültséget. Nagy a megjegyzést reakció nélkül hagyta.