Az NGM válasza a lesújtó ipari adatokra: Tisza Párt

Kedden tette közzé a KSH első becslését, mely szerint az ipari termelés volumene augusztusban (munkanaphatással számolva) 7,3 százalékkal esett vissza az egy évvel korábbihoz képest, főként a járműgyártás gyenge teljesítménye miatt.

A Nemzetgazdasági Minisztérium közleményben reagált a statisztikákra. Ebben a következőket fogalmazták meg:

„A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 2025 augusztusában az ipari termelés volumene munkanaphatástól megtisztítva 4,6 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól, míg az előző hónaphoz képest 2,3 százalékkal mérséklődött. A legnagyobb súlyú alágak közül a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártás bővült.

A Tisza Párt lebukott, a brutális többkulcsos jövedelemadó-emelés mellett – Brüsszel utasítására – a magyar vállalkozások társasági adóját is megemelnék, hogy az így befolyt pénzből Ukrajnát és a multinacionális cégeket támogassák.

A Tisza megnövelné a dolgozó emberek adóterheit, és tönkretenné a hazai vállalkozásokat, ami bércsökkenést, valamint elbocsátásokat eredményezne, ezáltal pedig veszélybe sodorná a magyarországi ipart is. A Tisza kiszivárgott tervével szemben mi nem elvesszük a családok és a vállalkozások pénzét, hanem elkötelezetten támogatjuk őket. Ezért a Kormány az ipar fellendítése érdekében a 100 új gyár programot 150-re bővítette, amely így több mint 10.000 milliárd forint értékű beruházást érinthet. Emellett a Demján Sándor Program keretében több mint 1.400 milliárd forintnyi forrással támogatjuk a hazai kkv-k méretugrását és termelékenységük növelését, ezáltal is erősítve a magyar ipart.

A Kormány azonban itt nem állt meg, 2025. október 6-ától a Széchenyi Kártya Program keretében hét termék egységesen 3 százalékos fix kamattal érhető el a vállalkozások számára. A program minden termékénél vállalkozásonként 150 millió forintnyi forrás áll rendelkezésre, amely biztosítja, hogy a vállalkozások mérettől és ágazattól függetlenül megfelelő mértékű támogatást vehessenek igénybe. A kamatcsökkentés egy 100 millió forintos hitel esetében akár 1,5 millió forint megtakarítást jelenthet. A Kormány célja változatlanul a kkv-k pénzügyi stabilitásának megőrzése, beruházásaik támogatása, ezáltal termelékenységük és versenyképességük növelése” – írták az NGM-től.