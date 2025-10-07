argentinajavier mileikoncert
Bőrdzsekis stadionkoncertet adott az argentin elnök, miután nagyot zuhant a népszerűsége

afp
admin Spirk József
2025. 10. 07. 20:43
afp

Javier Milei argentin elnök stadionkoncertet adott hétfőn a Buenos Aires-i Movistar Arénában, ahol a reflektorok fényében, kemény rockzene és kampánybeszédek közepette mutatta be új könyvét, a La Construcción Del Milagro-t .

A rendezvény – amely a klasszikus rockkoncertek és a politikai gyűlések példátlan ötvözeteként írtak le a helyi újságok – azzal a céllal jött létre, hogy újjáélessze Milei megkopott népszerűségét, miután pártja, a La Libertad Avanza gyenge eredményeket ért el a Buenos Aires-i tartományi választásokon.

Az UPI híradása szerint Milei több mint két órán át játszott a kormánypárti törvényhozókból és barátokból verbuvált La Banda Presidencial nevű zenekarral. Az 54 éves elnök bőrdzsekit viselt és gitárt ragadott, hogy argentin rockklasszikusokkal ámítsa el a leghűségesebb támogatóit.

A kócos hajú dél-amerikai populista, aki korábban egy Rolling Stones tribute zenekar frontembere volt, bőven kapott is az éljenzésből a 15 ezer férőhelyes stadionban, ahol korábban olyan rocksztárok lépett fel, mint Liam Gallagher, a Judas Priest és a Megadeth.

Mileinek szüksége volt a látványos sikerre, mert vasárnap újabb csapás érte, amikor kulcsfontosságú szövetségese, José Luis Espert liberális közgazdász bejelentette lemondását.

Espert, aki a kormánypárt kongresszusi jelöltje volt Buenos Aires tartományban, a napokban ismerte el, hogy 200 ezer dollárt kapott egy „tanácsadói” munkáért Fred Machado üzletembertől, akit jelenleg kábítószer-kereskedelem vádjával tartanak fogva az Egyesült Államokban. Espert bukása komolyan aláássa a kormány korrupcióellenes üzeneteit, Milei pedig elvesztett legfontosabb jelöltjét az ország legnagyobb választókerületében.

A legfrissebb közvélemény-kutatások szerint Milei népszerűsége mélypontra jutott a hivatalba lépése óta eltelt időszakban.

