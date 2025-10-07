donald tuskvolodimir zészaki áramlatrobbantás
Nagyvilág

Tusk: Nem adjuk ki Volodimir Z.-t a németeknek, mert nem az a gond, hogy felrobbant az Északi Áramlat

afp
admin Spirk József
2025. 10. 07. 19:05
afp

Európának az okozott problémát, hogy egyáltalán megépült az Északi Áramlat balti-tengeri német-orosz gázvezeték, nem pedig az, hogy felrobbantották, ezért Lengyelországnak nem érdeke kiadni Németországnak azt az ukrán férfit, akit a szabotázsakcióban való részvétellel gyanúsítanak

– jelentette ki Donald Tusk lengyel kormányfő kedden Varsóban.

A lengyel miniszterelnök a Varsóba látogató új litván kormányfővel, Inga Ruginienével közös sajtóértekezletén beszélt arról, hogy a múlt héten Lengyelországban elfogott és letartóztatott Volodimir Z. ukrán állampolgárt, akit Németország azzal gyanúsít, hogy 2022-ben búvárként részt vett az Északi Áramlat felrobbantásában, Varsó nem akarja kiadni.

A mi szempontunkból az Északi Áramlat-2 kapcsán csak azoknak kellene szégyenkezniük és hallgatniuk, akik a gázvezeték megépítése mellett döntöttek

– jelentette ki Tusk. Európának, ezen belül Ukrajnának, Litvániának és Lengyelországnak „nem az a gondja, hogy az Északi Áramlat-2-t felrobbantották, hanem az, hogy megépítették”. A gázvezetéket Oroszország „egyes európai országok, illetve német és holland cégek pénzéből” létesítette, nemcsak Litvánia és Lengyelország, „hanem egész Európa létfontosságú érdekeit sértve” ezzel – fogalmazott. Emlékeztetett arra, hogy Lengyelország mindig határozottan ellenezte az Északi Áramlat-2 megépítését.

Az európai elfogatóparancs alapján körözött Volodimir Z. ügyében lengyel bíróság fog dönteni, de az ügyben változatlan a lengyel kormány álláspontja: Lengyelországnak nem érdeke kiadni őt egy idegen államnak, és az nem is lenne tisztességes – jelentette ki Tusk.

A német hatóságok szerint egy csoport 2022 szeptemberében a németországi Rostockból a dániai Bornholm-sziget közelébe hajózott, távolról irányítható robbanószerkezeteket helyezett el a tenger mélyén futó vezetékpárokon, majd működésbe hozták őket. A négy szál közül három megrongálódott a robbanásoktól.

Volodimir Z. azt állítja, hogy nem vett részt az akcióban, a robbantás idején Ukrajnában volt. Egy lengyel bíróság a múlt héten a férfi hétnapos előzetes letartóztatásáról döntött, az intézkedést hétfőn további 40 nappal meghosszabbították.

Az ukrajnai háborúval kapcsolatban a lengyel kormányfő elmondta: osztja litván kolléganője és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök „mérsékelt optimizmusát, miszerint a dolgok mind a fronton, mind az amerikai szerepvállalás tekintetében valószínűleg valamivel jobb irányba haladnak”, mint ahogy ez „néhány héttel ezelőtt tűnt”.

Feltétlenül szükségesnek nevezte Tusk a Lengyelország és Litvánia közötti, valamint a NATO-n belüli koordinációt a jelenlegi és lehetséges jövőbeli orosz provokációk tekintetében.

Mi vagyunk azok az országok, amelyek a leginkább ki vannak téve az orosz irányból érkező közvetlen provokációknak

– jegyezte meg Tusk. Inga Ruginiene közölte: varsói látogatására Ukrajnából érkezett. Litvánia és Lengyelország kormányának „mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy Ukrajna saját feltételei szerint győzzön” a háborúban – jelentette ki a litván kormányfő. (MTI)

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Bilincsben vitték el a háza előtt megkéselt német polgármester nevelt fiát
Hogy áll Brüsszel elfoglalása?
Vörös riasztást adtak ki Bukarestre, több mint 100 liter esőt jósolnak négyzetméterenként
Így vetheti be majd Ukrajna az amerikai csodafegyvert
„Ennek nincs köze a hegymászáshoz” – turistákat ejtett foglyul a vihar, még zajlik a mentés az Everesten
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik