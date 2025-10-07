HVG: A Tisza a második Orbán-kormány utazó nagykövetével erősítene

Együttműködés körvonalazódik a Tisza Párt és a külügyi és energetikai területen elismert magyar szakember, Orbán Anita között – írja értesülése alapján a hvg.hu.

A párt a szakember potenciális szerepét firtató kérdésre azt válaszolta, hogy Magyar Péter a programjuk és a csapatuk összeállítása során kikéri számtalan nemzetközileg is elismert szakember véleményét, „így Orbán Anitával is egyeztetett külügyi és energiabiztonsági területen”. Közölték azt is, hogy Orbán nem tagja a pártnak, és formális kapcsolatban sem áll velük.

Orbán Anita Londonban a Vodafone Group globális igazgatója, a köz- és kormányzati kapcsolatokért, illetve a társadalmi felelősségvállalásért és a fenntartható fejlődésért felel a cég vezetésében. A prágai Draslovka vegyipari vállalat igazgatótanácsának is tagja. Öt éve megszakítás nélkül szerepel a legbefolyásosabb magyar üzleti szereplők Forbes-listáján.

A szakember a 2010-ben hatalomra kerülő második Orbán-kormányban a Külügyminisztériumban az ország energiabiztonságért felelős utazó nagyköveteként dolgozott a ciklus végéig. Ezelőtt, 2008-ban az USA-ban jelent meg Power, Energy, and the New Russian Imperialism (Hatalom, energia és az új orosz imperializmus) című könyve, amelyben erősen kritizálta Vlagyimir Putyinnak az orosz birodalom visszaállításáról szóló terveit.