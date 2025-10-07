EP: Nem függesztették fel Magyar, Dobrev és Ilaria Salis mentelmi jogát

Nem függesztették fel Magyar Péter Tisza-elnök, Dobrev Klára DK-elnök és az olasz llaria Salis mentelmi jogát az Európai Parlament plenáris keddi ülésén. Mint ismert, az EP szakbizottság nem támogatta a képviselők kiadását, mivel úgy látták, a jogi eljárások célja a képviselők politikai tevékenységének aláásása, és ezt az EP elfogadta: Magyar és Dobrev esetén kézfelemeléssel szavaztak, az olasz képviselőnőnél gombnyomással. Ilaria Salisnál előzetesen rezgett a léc, hogy meglesz-e a többsége, de végül a többség kiállt mellett, amit látható megkönnyebbüléssel fogadott.

Magyar Péter mentelmi jogát három ügy miatt kérték ki. Az egyik a tavaly nyári ötkertes balhé miatt, ahol a gyanú szerint egy őt zaklató férfi telefonját bedobta a Dunába. A másik Simonka György volt fideszes képviselő feljelentése miatt indult, amiért Magyar bűnözőnek nevezte a súlyos vádakkal bíróság előtt álló Simonkát. A harmadik feljelentést Toroczkai László, Mi Hazánk elnöke tette, amiért a Fidesz szatellitpártjának nevezte a pártját.

„Ahogy korábban is jeleztem, bármilyen döntés is születik ma, azt tudomásul veszem. Jómagam nem veszek részt a szavazáson, a TISZA többi képviselőjétől azt kértem, hogy vagy tartózkodjanak, vagy ne nyomjanak gombot. A Fidesz hazugságával szemben a mentelmi jogomról nem tudok lemondani. A magyar országgyűlési képviselők mentelmi jogáról a Magyar Országgyűlés, az európai parlamenti képviselők mentelmi jogáról pedig az Európai Parlament dönt. Minden más csak a szokásos fideszes hazugság” – jelentette ki Magyar Péter a szavazás előtt nem sokkal.

Dobrev Klárát Áder János volt köztársasági elnök testvére, Pölöskei Gáborné Áder Annamária jelentette fel, mert Dobrev azt állította, hogy bűnös a pedofil-botrányban, mert tudott a bicskei ügyekről, de nem tett semmit.

Ilaria Salis szélsőbalos aktivista több mint egy évig volt Magyarországon letartóztatásban, mert a vádak szerint társaival Budapesten, a szélsőjobboldali Becsület napja rendezvénye idején több embert bántalmaztak. A letartóztatásból annak révén tudott szabadulni, hogy időközben EP-képviselő lett és a mentelmi joga miatt a magyar hatóságoknak fel kellett függeszteniük az ellene zajló büntetőeljárást.