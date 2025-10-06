magyar péterorbán viktortisza párt
Ukrán kémek vs. orosz kémek: Magyar Péter válaszolt Orbán Viktornak

2025. 10. 06.
Akinek egy ukrán kém szervez programokat, aki az Európai Parlament nyíltan ukránpárti frakciójában ül, akinek az ukrán elnök a vezérszurkolója, és akinek még az applikációját is ukránok fejlesztik, attól kár elvárni, hogy majd megvédi Magyarország érdekeit – írta Orbán Viktor Facebook-oldalán korábban annak kapcsán, hogy az Index állítása szerint a Tisza applikációját egy ukrán cég fejlesztette, noha eddig azt mondták, Amerikában fejlesztették azt.

Magyar Péter Facebook-oldalán reagált a miniszterelnök posztjára, és bejegyzése, amelyben rá utal, egyetlen szóban tér el Orbánétól:

Akinek orosz kémek szerveznek programokat, aki az Európai Parlament nyíltan oroszpárti frakciójában ül, akinek az orosz elnök a vezérszurkolója, és akinek még az kampányát is oroszok szervezik, attól kár elvárni, hogy majd megvédi Magyarország érdekeit.

