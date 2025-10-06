Hétfői friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2025. október 6., hétfő
Friss hírek
- „Viktor, ne az ártatlan gyerekeken verd le a saját gyerekkorod!” – a szolidaritási tüntetés beszédei.
- Stop Zsolti bácsi! – képeken a Puzsér Róbert által szervezett Juhász Péter melletti tüntetés.
- Tarr Zoltánékat a Vatikánban fogadta XIV. Leó pápa.
- Trump: jól haladnak a tárgyalások a gázai túszok kiszabadulásának részleteiről.
- Bepereli a gödi akkugyárat a villanyszerelő, akit hétezer volt rázott meg, és nem kapott kártérítést.
- Rossz irányba fordult az Intercity, aznapra felborította a vasúti közlekedést.
- Autókra kezdett lövöldözni egy 60 éves férfi Sydney-ben, 19-en megsérültek, köztük az elkövető.
- Besegített a VAR, nagyot mentett Dibusz, veretlen maradt a Paks.
Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:
MÁV
- Az S750-es vonatok módosított közlekedési rend szerint járnak, a Vác–Balassagyarmat vonalon utazóknak hosszabb eljutási idővel kell számolniuk.
BKK
- A 30-as, a 30A, a 230-as és a 930-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Megyeri út / Fóti út, a Baross utca / Fóti út és az Irányi Dániel utca / Baross utca megállót a Keleti pályaudvar M, illetve Újpest-központ M felé.
Mai időjárás:
- A dunántúli országrészben sok felhő ígérkezik és nagyobb eséllyel fordulhat elő zápor.
- A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 18 fok között várható.
- Késő este 5, 12 fok valószínű.
- Részletes időjárás-előrejelzés.
Névnap:
- Brúnó
- Renáta
Deviza középárfolyam:
- EUR 388,83
- USD 331,17
- CHF 415,94
- GBP 445,66
+1
Kapcsolódó
Miután kipattant a zaklatási botránya az Országgyűlési Őrségnél, a NAV-nál kapott vezetői állást az alezredes
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal március óta alkalmazza a kolleganőit letámadó főtisztet, de állítják, nem tudtak arról, hogy katonai bűncselekmény miatt ügyészségi vizsgálat folyik ellene.