Hétfői friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2025. 10. 06. 06:53
2025. október 6., hétfő

Friss hírek

 

Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:

MÁV

  • Az S750-es vonatok módosított közlekedési rend szerint járnak, a Vác–Balassagyarmat vonalon utazóknak hosszabb eljutási idővel kell számolniuk.

BKK

  • 30-as, a 30A, a 230-as és a 930-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Megyeri út / Fóti út, a Baross utca / Fóti út és az Irányi Dániel utca / Baross utca megállót a Keleti pályaudvar M, illetve Újpest-központ M felé.

Mai időjárás:

  • A dunántúli országrészben sok felhő ígérkezik és nagyobb eséllyel fordulhat elő zápor.
  • A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 18 fok között várható.
  • Késő este 5, 12 fok valószínű.
  • Részletes időjárás-előrejelzés.

 

Névnap:

  • Brúnó
  • Renáta

 

Deviza középárfolyam:

  • EUR 388,83
  • USD 331,17
  • CHF 415,94
  • GBP 445,66

 

+1

