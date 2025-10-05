Stop Zsolti bácsi! – képeken a Puzsér Róbert által szervezett Juhász Péter melletti tüntetés

Vasárnap délután 5-kor kezdődött a Puzsér Róbert szervezte tüntetés a Kossuth téren. A publicista eredetileg Megbékélésmenetet szervezett vasárnapra, ám ezt végül elhalasztotta, miután az ügyészség a héten házkutatást tartott Juhász Péternél. Puzsér emiatt inkább szolidaritási demonstrációt hirdetett meg az Együtt egykori politikusa mellett. A publicista a változást azzal indokolta, hogy a Juhászt ért fenyegetés mindannyiunk megfélemlítésének szándékával zajlik: a hatalom azt üzeni, hogy bármelyikünk a megtorlás következő célpontja lehet. A tüntetés így nézett ki. A képeket Varga Jennifer készítette.