Rossz irányba fordult az Intercity, aznapra felborította a vasúti közlekedést

2025. 10. 05. 19:57
A váltó volt helytelenül beállítva.

Az RTL Híradó adta közre az uuuuu.hu vasúti website észlelését, amely szerint pénteken vasúton ritka incidens történt: rossz irányba fordult egy vonat. A Nyugati pályaudvarról induló úgynevezett kör-intercity, a Tokaj Mezőzombor után Nyíregyháza felé kellett volna, hogy folytassa az útját, de ehelyett Sátoraljaújhely felé fordult.

Láber Attila, a vasúti oldal szerkesztője a Híradónak elmondta, hogy Bodrogkeresztúrról vontatták vissza a szerelvényt egy Mezőzomborról küldött mozdonnyal. A vonat végül 80 percet késett, de az RTL szerint a kelet-magyarországi vasúti közlekedés egész napra felborult: késések mellett járattörlések is voltak.

A MÁV szerint emberi mulasztás történt, a váltó rossz irányba állt. A vasúttársaság elnézést kért az utasoktól.

