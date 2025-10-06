tarr zoltántisza pártvatikánxiv. leó
Nagyvilág

Tarr Zoltánékat a Vatikánban fogadta XIV. Leó pápa

Rugli Tamás
2025. 10. 06. 06:53

Bár a beszámoló szerint a múlt hét elején történt, csak vasárnap adott hírt róla a közösségi médiában Tarr Zoltán, a Tisza Párt EP-képviselője, hogy az Európai Parlament delegációjának tagjaként XIV. Leó pápa fogadta őt és társait a Vatikánban.

Tarr azt mondta, mély benyomást tett rá a Szentatya, akivel Európa jövőjéről és a közös értékek megőrzéséről beszél gettek, valamint arról, miként lehet a politika egy eszköz a közösségi jó szolgálatában.

„E találkozó emlékeztet arra, hogy a párbeszéd és a tisztelet minden határon átívelhet, és hogy nekünk, képviselőknek nem csupán a gazdasági és politikai együttműködés a feladatunk, hanem a közös értékeink védelme és a felelős, emberközpontú döntések előmozdítása is” – fogalmazott a Tisza Párt képviselője.

