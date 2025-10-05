Sickratman: A türelem mostanra elfogyott, a pohár betelt

Paizs Miklós Sickratman felidézte ismeretségének részleteit Juhász Péterrel, ismeretségük korai szakaszában ügyvédként találkozott vele, később egy színdarabban. Ezután sorolni kezdte a legutóbbi idők legsúlyosabb politikai balhéit, felidézte Bayer Zsolt fenyegetését, mely szerint „most majd megtanulunk rettegni, ha nem változunk”.

A Juhász Péter lakásán történt házkutatást az ötvenes évek fekete autós esetéhez hasonlította, szavai komoly figyelmeztetésnek hatottak. Szerinte a türelem mostanra elfogyott, a pohár betelt, semmi nem fér már bele, elég volt.

Minden csepp az utolsó csepp, nem egyszerűen tüntetni jöttünk, hanem eltüntetni, agresszió nélkül, szívünkben megbékéléssel

– mondta.