puzsér róbertjuhász péterdemonstrációkossuth tér
A következő élő közvetítés része „Nem mi félünk, hanem ők: nekik van miért” – élőben a szolidaritási tüntetésről

Sickratman: A türelem mostanra elfogyott, a pohár betelt

Varga Jennifer / 24.hu
admin Kassai Zsigmond
2025. 10. 05. 19:03
Varga Jennifer / 24.hu

Paizs Miklós Sickratman felidézte ismeretségének részleteit Juhász Péterrel, ismeretségük korai szakaszában ügyvédként találkozott vele, később egy színdarabban. Ezután sorolni kezdte a legutóbbi idők legsúlyosabb politikai balhéit, felidézte Bayer Zsolt fenyegetését, mely szerint „most majd megtanulunk rettegni, ha nem változunk”.

A Juhász Péter lakásán történt házkutatást az ötvenes évek fekete autós esetéhez hasonlította, szavai komoly figyelmeztetésnek hatottak. Szerinte a türelem mostanra elfogyott, a pohár betelt, semmi nem fér már bele, elég volt.

Minden csepp az utolsó csepp, nem egyszerűen tüntetni jöttünk, hanem eltüntetni, agresszió nélkül, szívünkben megbékéléssel

– mondta.

Vissza a közvetítéshez

Friss

Népszerű

Összes
Elütött egy embert a négyes metró
Magyar Péter Hont Andrásnak: Újságírónak nem vagy jó, de Deutsch Tamás táskahordója még lehetsz – reagált az Öt Média alapítója
Galla Miklós: Kiderült, hogy kétszer annyi az adótartozásom, mint hittem. Kérem, segítsetek
Ismét megszólalt a Semjént kritizáló fideszes: Megcsörrent a telefonom
„Nem mi félünk, hanem ők: nekik van miért” – élőben a szolidaritási tüntetésről
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik