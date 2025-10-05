Hadházy Ákos: Békéljen meg a Fidesszel a tambovi farkas

Az átláthatósági törvény zárószavazásának napjára szervezett tüntetés emlékét idézte fel Hadházy Ákos, aki szerint ez a törvénytervezet elpárolgott. Hadházy azt mondta, úgy tudja, hogy ez így is marad, amit jó hírnek nevezett.

A független képviselő szerint a kormány célja azonban továbbra is megfélemlítés például újságírók, és civilek ellen. Hozzátette, tudja, hogy egy frázis, de ki kell mondani, hogy nem félünk. Ugyanakkor azt mondta, meg kell üzenni a hatalomnak, hogy megvédjük azokat, akiket a hatalom megtorlással fenyeget. Szerinte ennek megüzenés mellett azonban önmagukat is emlékeztetni kell erre. Ezután sorolni kezdte, hogy kik azok, akiket nem védtek meg, például a CEU-t, az SZFE-t, a kirúgott tanárokat, de kiemelte Iványi Gábort, az Evangéliumi Testvérközösség vezető lelkészét is. Emiatt a politikusokat tette felelőssé Hadházy Ákos.

Az elmúlt hét történései alapján azt kell mondanom, hogy békéljen meg a Fidesz-KDNP-vel a tambovi farkas

– mondta a képviselő, ugyanakkor arra szólított, hogy a kormánypártok megtévesztett választóival való megbékélés szükséges.