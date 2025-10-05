Füzi Viktor: Semjén úgy rántotta magára a gyanút, mint éhenkórász macska az ünnepi terítéket

Füzi Viktor, a Négy fal Youtube-csatorna házigazdája szintén arról beszélt, hogy a Megbékélés menetére készültek, most pedig itt állnak, mert a kormány már sokadszor lengeti meg a bunkósbotját. Füzi azt mondta: dugják fel maguknak.

Füzi szerint az ártatlanság vélelme megilleti Semjén Zsoltot. Ezt megkönnyítené, ha válaszokat kapnának, ezek a válaszok azonban nem Juhász Péter lakásán keresendők. Kocsis Mátét Orbán Viktor testének kinövéseként írta le, és felrótta neki a megtorlással fenyegetést. Azt mondta, a megtorlás nem igazságszolgáltatás.

Orbán Viktort jól láthatóan aggasztja valami a Zsolt bácsizsás kapcsán, Ami biztos, hogy Semjén Zsolt úgy rántotta magára a gyanút, mint éhenkórász macska az ünnepi terítéket.

Amikor azt kérdezzük, hogyan lettünk a következmények nélküliség országa, akkor a válasz szerinte a „nemzeti focializmus”. Azt mondta, úgy járunk szavazni, mint az eltévedt focista.

Füzi gondosan felépített szónoklatában sok mindennel vádolta a kormányt, többek között az elesettek cserbenhagyásával, a szolidaritás hiányával. Azt mondta, balekok vagyunk, mert nincs jobb szó arra a népre, amelytől elvették a békés, fennmaradni és gyarapodni hazáját és es egy bites világmagyarázatokat és hideg polgárháborút kap fizetségül.

Szerinte a huszadik század sérelmei mögöttünk, a huszonegyedik század kihívási előttünk állnak. Ahová mára süllyedtünk, oda nagyrészt a pollgári öntudat és a civil kurázsi hiánya juttatott. Nem véletlen, hogy nem ünnepeljük 1989-et, mert semmi közünk hozzá. Azt mondta, nem hagyhatjuk, hgy egy újabb rendszerváltás megtörténjen a fejünk fölött.

Ha nem diktálunk normákat a politikának, akkor a politikusok a fejünkre nőnek

– mondta.