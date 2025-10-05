tüntetésjuhász péterpuzsér róbertsemjén zsolt
Belföld

A nap legfontosabb hírei – 2025.10.05.

24.hu
2025. 10. 05. 20:34
  • „Nem mi félünk, hanem ők: nekik van miért” – a szolidaritási tüntetés beszédei
  • Ismét megszólalt a Semjént kritizáló fideszes: Megcsörrent a telefonom
  • Sétálni lehet a Balatonban, annyira kiapadt a magyar tenger
  • Rossz irányba fordult az Intercity, aznapra felborította a vasúti közlekedést
  • Bepereli a gödi akkugyárat a villanyszerelő, akit hétezer volt rázott meg, és nem kapott kártérítést
  • Hatoslottó: itt vannak a vasárnapi nyerőszámok

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Annyira összecuppant a párjával, hogy szex után sem tudták szétválasztani a testüket
Így néz ki 10 héttel szülés után Ráthonyi-Palácsik Tímea: „Még mindig küzdök az anyapocakkal”
„Leszarom a bírságot, nem fogom kifizetni, majd leülöm” – felvonulókat kérdeztünk a Pécs Pride-on
X-Faktor: Majka Curtis véleménye felől érdeklődött annak háttérénekesénél, Széles Izánál
A brit királyi ház legperverzebb tagja volt „Mocskos Bertie”, aki még egy sajátos szexbútort is terveztetett
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik