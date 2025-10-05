A külföldi magyarok egyenlő választójogát követelték

Láng Balázs, aki korábban az MSZP környékén is feltűnt, illetve Márki-Zay Péter támogatója is volt, ezúttal a külföldön élő magyarok nevében beszélt, és egyenlő választási feltételeket követelt a diaszpórában élőknek. Szerinte nem késő nyomás gyakorolni a Nemzeti Választási Irodára és a kormányra.