Vádat emeltek egy testépítő ellen, aki tiltott teljesítményfokozókat árult

Vádat emeltek egy 55 éves testépítéssel foglalkozó férfi ellen, aki tiltott teljesítményfokozókat és engedély nélküli gyógyszereket árusított Nagykanizsánál. A Zala Vármegyei Főügyészség közleménye szerint a Nagykanizsa környékén élő férfi régebb óta foglalkozik testépítéssel.

A férfi a sporttevékenysége során – ismeretlen forrásból – különböző, Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkező gyógyszereket és teljesítményfokozó termékeket szerzett be egészen a múlt évig, és azokat üzletszerűen értékesítette is. Legalább kilencen vásároltak tőle, az eladott termékek zömében potencianövelő szerek, illetve tesztoszterontartalmú teljesítményfokozó termékek voltak.

A férfi lakóhelyén és a személygépkocsijában tartott kutatás során több olyan készítményt foglaltak le, amelyek Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkeznek, nem engedélyezett gyógyszernek és tiltott teljesítményfokozónak minősülnek, izomtömeg-növelésre, valamint potencianövelőnek használják azokat.

Az MTI azt írta, hogy a Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkező gyógyszer országba történő behozatala csak gyógyszergyártói vagy gyógyszer-nagykereskedelmi engedély birtokában lehetséges. Mivel a vádlott ilyen engedéllyel nem rendelkezett, a Nagykanizsai Járási Ügyészség teljesítményfokozó szerrel visszaélés bűntette és gyógyszerhamisítás bűntette miatt emelt vádat ellene. Az ügyészség felfüggesztett szabadságvesztést kért a férfire.

