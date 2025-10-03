holttestcsontvázkatonákbörtön
Belföld

Emberi maradványokat találtak katonák a szombathelyi börtön közelében

Marjai János / 24.hu
admin Kassai Zsigmond
2025. 10. 03. 10:23
Marjai János / 24.hu

Emberi csontvázat találtak gyakorlatozó katonák a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet és a szombathelyi repülőtér közötti fás, bokros területen – írja a 112 Press. A helyszíni szemle kedden, napnyugtakor kezdődött.

A lap megkérdezte a rendőrségtől, hogy találtak-e azonosításra alkalmas iratokat az elhunytnál, vagy van-e olyan eltűntként nyilvántartott személy, akinek az utolsó ismert tartózkodási helye pl. egy repülőtéri rendezvény volt, hiszen tartottak a helyszínen repülőnapot, kamionos fesztivált is, éjszakába nyúló programokkal. A Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság közölte, hogy az eset körülményeit közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja, további információt azonban nem közöltek.

A rendőrség válasza arra utal, hogy a halálesettel kapcsolatban idegenkezűségre utaló nyom nem merült fel.

A lap szerint a holttest állapota alapján az ismeretlen személy hosszabb ideje, akár több éve is halott lehet.

Később a rendőrség körözést adott ki, amelyben közölték, hogy „a halál okát és idejét nem lehetséges megállapítani a csontok alapján”. A holttest környezetében találtak egy pár piros kesztyűt, egy pár kék színű gumipapucsot, valamint egy m-es méretű, világos drapp színű, kötött anyagú ruha foszlányát. „A megtalált lábszárcsontot szegecselték, benne platinalemez volt” – derült ki a körözésből.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Orbán és Putyin is tapsolna, ha a cseh választás után két szlovák kormányfő lenne az unióban
Münchenben drónokat észleltek, lezárták a repülőteret éjszaka
Putyin: Ha a magyarok magyarok akarnak maradni, akkor támogassák Orbán Viktort
Juhász Péter forrása elmondta „Zsolt bácsi” teljes nevét, de a volt politikusból „kínzások árán is nehéz lesz kiszedni”, mi hangzott el
50 leggazdagabb magyar: váratlan helycsere a második helyen
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik