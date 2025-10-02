Mráz Ágoston Sámuel: Magyar Pétert a tiszások harmada sem kedveli

Mráz Ágoston Sámuel a Harcosok órája című fideszes online műsorban egyebek mellett arról beszélt, hogy a Tisza Párt tábora most valamivel aktívabb a Fideszénél, de ez megszokott két választás között, a kormánypárti mozgósítás közvetlenül a voksolás előtt működik nagyon jól. Az állami hírügynökség szemléje szerint a kormányközeli Nézőpont Intézet vezetője rendkívül cikinek nevezte, hogy szeptemberre sem lettek a Tisza Pártnak jelöltjei. (A párt a jelöltek személyes védelmére, családjaik biztonságára hivatkozva döntött a halasztásról – a szerk.)

Szerinte Magyar Péter nem tudott igazi közösséget építeni, mert ahhoz az Orbán-kormány utálatán túl kellene egy pozitív program is. Mráz Ágoston Sámuel jelezte: februárra kellenek a tiszás jelöltek, különben a párt nem tud indulni a 2026-os választáson. Hozzátette: Magyarországnak nincs olyan politikai elitje,

amely alkalmas lenne egy politikai közösségben a nevével és múltjával szerepelni, és utálja a kormányt, de korábban nem szerette a baloldalt.

A Nézőpont vezetője felmérésekre hivatkozva arról beszélt, hogy a Tisza-szavazók harmada sem szimpatizál Magyar Péterrel, ami viszonylag konstans szám, nem egy-egy ügy miatt alakult így. Úgy vélte: az utóbbi időszak egyik legérdekesebb jelensége, hogy a semmiből jött ellenzéki párt komoly kihívóvá vált, miközben vezetőjét tábora harmada sem kedveli, ami azt jelzi, hogy csak a kormányellenesség tartja össze a Tisza Pártot. Magyar Péter országjárását túlértékeltnek nevezte, úgy vélte: a Tisza Párt elnöke egy nem ügyetlen Facebook-politikus, aki tudja, kellene a képek a vidékre lemenő politikus imázsához. Szerinte felvételek bizonyítják, hogy a Tisza is utaztat embereket a kampányeseményekre, amelyeken csak látszatot generálnak, de nem váltanak ki helyben sem igazi érdeklődést az emberekből.

Mráz Ágoston Sámuel úgy látja: annak lesz jelentősége, hogy a Fidesz a Békemenetre, illetve a Tisza a Nemzeti menetre mennyi embert tud mozgósítani október 23-ára, ám még abból sem következik, hányan szavaznak majd a pártra. Nem a tömeg, hanem a pozitív üzenetek lesznek fontosak, az, hogy azokkal meg tudnak-e szólítani tömegeket – tette hozzá Mráz Ágoston Sámuel. (MTI)