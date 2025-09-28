Agárdnál lezárták az M7-est Budapest felé

Az M7-es autópályát éjjel lezárták a Budapest felé vezető oldalon az 57-es jelű Székesfehérvár-kelet/Agárd és a 42-es jelű Pákozd/Kápolnásnyék csomópontok között – írja az Útinform. Az autópálya forgalmát a 7-es főútra terelik.

Az autópályát üzemeltető MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. honlapján közölte, hogy újabb üteméhez érkezett az új gyalogos- és kerékpároshíd építése az M7-es autópályán Velencénél, a fejlesztés a hídelemek beemelésével folytatódik.

A biztonságos munkavégzés érdekében várhatóan vasárnap 12 óráig lesz zárva az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldala. Az időpont kijelölését azzal indokolták, hogy éjszaka kamionstop van érvényben, így nem terhelik rá a kamionokat a lakott területekre, a forgalmi adatok szerint ez a legkevésbé forgalmas időszak az autópályának ezen a szakaszán. A kijelölt terelőút több települést is érint, ezért azt kérik, az autósok fokozottan ügyeljenek az előírt sebességhatár betartására.