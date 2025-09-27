m7-esm7-es autópályabudapestvelencei-tó
12 órára lezárják az M7-est a Velencei-tónál Budapest irányában

admin Vaskor Máté
2025. 09. 27. 14:19

Szombat éjszaka lezárják az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalát a Velencei-tó térségében – figyelmeztetett az Útinform a honlapján.

Azt írták, a forgalmat a 7-es főútra terelik majd az 57-es (Székesfehérvár-kelet/Agárd) és a 42-es (Pákozd/Kápolnásnyék) csomópont között.

Az autópályát üzemeltető MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. a honlapján azt közölte, újabb üteméhez érkezett az új gyalogos- és kerékpároshíd építése az M7-es autópályán Velencénél. Az előkészület után most a hídelemek beemelésével folytatódik a fejlesztés.

A biztonságos munkavégzés érdekében várhatóan szombaton 23:59 és vasárnap 12 óra között lesz lezárva az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldala az 57-es (agárdi) és a 42-es (Kápolnásnyék) csomópont között – ismertették.

Az időpont kijelölését azzal indokolták, hogy ezen az éjszakán kamionstop van érvényben, így nem terhelik rá a kamionokat a lakott területekre, a forgalmi adatok szerint ez a legkevésbé forgalmas időszak az autópályának ezen a szakaszán.

A kijelölt terelőút több települést is érint, ezért azt kérik, az autósok fokozottan ügyeljenek az előírt sebességhatár betartására.

