Orbán mégis aznap ment Dublinba, amikor egy oda tartó magángép leszállt horvátországi nyaralása helyszínén

Orbán Viktor állítását is megkérdőjelezte a Miniszterelnöki Kabinetiroda a lapunk közérdekű adatigénylésére küldött válaszában a kormányfő dublini magángépes útjával kapcsolatban, emellett a levél arra is utal, hogy a kormányfő nem azzal az OTP-s magánrepülőgéppel utazott Írországba, amelyikkel hazatért.

Mint ismert, a miniszterelnök korábban azt mondta, és a Kormányzati Tájékoztatási Központ is azt közölte lapunkkal, hogy az állam fizette a repülőútját a magyar válogatott szeptember 6-ai mérkőzésére. Mint írták: „Amennyiben a miniszterelnököt nemzeti vagy nemzetközi sportszervezet vagy sportszövetség hívja meg egy eseményre, az hivatalos útnak minősül. Ilyenkor az utat az állam szervezi és fizeti.”

Orbán Viktor az ír és a magyar futballválogatott világbajnoki selejtezőjére utazott Dublinba, ahol Csányi Sándor OTP-vezér és MLSZ-elnök társaságában nézte meg a meccset, amely magyar vezetés után 2-2-es döntetlennel végződött. Mivel Orbán néhány nappal korábban Schmidt Mária cégének magánrepülőjét használta, hogy munkatársaival a horvátországi Brac szigetére utazzon, nagy sajtófigyelem övezte azt is, hogyan jutott el az ír fővárosba. Kivált, hogy a közvélemény számára nem ismert, mikor ért véget a horvátországi nyaralása.

A 24.hu már a mérkőzés kezdete előtt megírta, hogy egy magánrepülő pénteken, szeptember 5-én Budapestről Brac szigetét érintve repült az ír fővárosba. A Vistajet üzleti légitársaság Embraer Legacy 650E típusú repülője a nyilvánosan elérhető repülési adatok alapján a Dublinba vezető utat egy déli irányú kitérővel tette meg: fél 5-kor leszállt a horvátországi Brac szigetén, ahol alig fél órát tartózkodott, majd továbbrepült, és este 7 óra után landolt a dublini reptéren. Ezek ismeretében akkor megkérdeztük a Kormányzati Tájékoztatási Központot, hogy a miniszterelnök utazott-e Brac szigetéről Dublinba, és ha igen, ki bérelte a szóban forgó repülőgépet, illetve mennyit fizetett a használatáért (a braci kitérőért) Orbán Viktor, ám nem válaszoltak.