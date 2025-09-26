orbán viktorinterjúsemjén zsoltkossuth rádió
A következő élő közvetítés része Orbán: A felnégyelés optimális megoldás lenne a pedofilok esetében

Orbán: vigyázni kell, mert a politikában sok a hazugság

admin Rugli Tamás
2025. 09. 26. 08:13

A riporter felvetette, hogy Magyar Péter cáfolja azokat a kormányzati megszólalásokat, hogy a Tisza Párt adót emelne, és ezzel ellentétben adócsökkentő programot jelentett be.

Orbán szerint vigyázni kell, a politikában sok a hazugság. Szerinte a tiszások (nem Magyar Péter, hanem a párt szavazói) progresszív adózást szeretnének, meg is szavazták ezt. Orbán azt is mondta, látta a saját szemével azt a videót, ahol a tiszások bevallották, hogy nem fogják megmondnai a választás előtt, hogy mire készülnek, mert akkor elvesztenék a választást.

Orbán szerint rosszabb hír egyébként, hogy szerinte a Tisza a családtámogatást is át akarja alakítani, majd elkezdte sorolni az általa kigyűjtött adatokat (hogy honnan gyűjtötte, nem mondta), hogy az egyes szakmák képviselői havonta mennyivel több adót fizetnének, ha ez a program megvalósul. Majd arról kezdett beszélni, hogy a Tisza bevezet majd vagyonadót, aminek részeként bekopognak majd mindenkihez és jönnek a vagyonosodási vizsgálatok.

Vissza a közvetítéshez

Friss

Népszerű

Összes
Bilincsben vittek el egy tanítónőt egy szegedi iskolából, ahol a gyanú szerint sniccerrel fenyegetett gyerekeket
„Azonnal meghalnék” – Egy nő beszorult egy óceánjáró vízi csúszdájába
Semjén Zsolt feljelentésére vonultak ki rendőrök Káncz Csaba otthonához
Török Gábor: A Szőlő utcai ügy újra rámutat, hogy a Fidesznek van Achilles-sarka
Sokkolta a „zsoltibácsizás” a kormányoldalt, pedig a Fidesznek évtizedes múltja van a fekete kampányokban
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik