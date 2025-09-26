„Nem tudom betörni!” – így őrjöngött az autókat rongáló drogos

Több autót is megrongált egy férfi az egyik oroszlányi parkolóban. A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint az elkövető három személyautóban is kárt tett. Azt írták, hogy a kamera felvételén jól látható, amint dühösen, artikulálatlan hangon esett neki a járművek ablakainak, miközben azt ordítja:

Nem tudom betörni!

A rendőrök elfogták a 27 éves férfit, és a szolgálati kocsiba ültették. Annyira be volt tépve, hogy fél perc után elaludt. A kapitányságon ébresztették fel, és a kábítószergyorstesztje pozitív lett.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy ez az eset is mutatja, hogy milyen agresszivitást válthat ki a drog, és hogyan sarkallhat valakit olyan cselekedetre, ami teljesen szembemegy az emberi normákkal.

