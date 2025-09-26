Hőkamerás céltávcsővel felszerelt puskával vadászott, bevonták az engedélyét és vádat emeltek ellene

Orvvadászat bűntette miatt emelt vádat a Gyulai Járási Ügyészség egy 38 éves büntetlen előéletű okányi férfi ellen, aki tiltott vadászati eszközzel és tiltott napszakban ejtett el egy gímszarvas bikát.

A Békés Vármegyei Főügyészség közleménye szerint a férfi, aki az egyik okányi vadásztársaság tagja volt, tavaly szeptember 4-én az úgynevezett Bugyi dűlőben vadászott, amelyhez egy éjszakai lövésre alkalmas, hőkamerás céltávcsővel szerelt vadászpuskát használt. A vadászat során a speciális távcsővel szerelt lőfegyverrel, két célzott lövéssel elejtett egy gímszarvas bikát.

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló törvény értelmében a vad és élőhelyének védelme érdekében tilos vadászni tiltott vadászati eszközzel; ilyennek minősülnek – más eszközök mellett – az elektromos képnagyítóból vagy képátalakítóból álló, éjszakai lövésre alkalmas célzóeszközök is, amilyen a férfi által használt hőkamerás céltávcső is volt.

A járási ügyészség a vádiratában indítványozta, hogy a bíróság a férfit tárgyalás mellőzésével, az ügy iratai alapján hozott büntetővégzésében pénzbüntetésre ítélje, kobozza el tőle a bűncselekmény eszközéül használt lőfegyvert, valamint a hőkamerás céltávcsövet, és kötelezze őt a nyomozás során felmerült 250 ezer forintos bűnügyi költség megfizetésére. A Sarkadi Rendőrkapitányság a férfi vadászati célú lőfegyvertartásra kiadott engedélyét visszavonta.

Egy rókát kilövő orvvadásznál valóságos fegyverarzenál volt.