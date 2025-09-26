napi szummahírösszefoglaló
Belföld

A nap legfontosabb hírei – 2025.09.26.

Chip Somodevilla / Getty Images
admin Kerner Zsolt
2025. 09. 26. 21:30
Chip Somodevilla / Getty Images

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Kadarkai Endre egyszer kapott egy listát a munkahelyén, kikkel nem interjúzhat, másnap felmondott
„Lépjetek elő! Ahogyan mi is megtettük annak idején” – nyílt levelet írt a gyermekotthoni áldozatoknak a bicskei pedofil botrány korábbi áldozata
Jövő júniustól belenézhetek a kollégám fizetési papírjába?
Görög Zitának egy nap alatt sikerült új iskolát, munkahelyet és albérletet találni a karateedző által felrúgott kisfiúnak és édesanyjának
Megjelent a rendelet, ami terrorszervezetté nyilvánítja Magyarországon az Antifát
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik