- Orbán: A felnégyelés optimális megoldás lenne a pedofilok esetében
- Az ukrán külügyminiszter bejelentette, hogy kitiltottak Ukrajnából három magas rangú magyar katonatisztet
- Zelenszkij: Magyar drónok sérthették meg az ukrán légteret
- Szijjártó Péter: Zelenszkij elnök úr kezd beleőrülni a magyarellenességbe
- Honvédelmi minisztérium: nem igaz Zelenszkij állítása, miszerint magyar katonai drón volt ukrán területen
- Orbán mégis aznap ment Dublinba, amikor egy oda tartó magángép leszállt horvátországi nyaralása helyszínén
- Hódmezővásárhelyen tüntettek Lázár János ellen
- Magyarország mégis ott volt a keleti drónfalról szóló megbeszélésen
- Donald Trump a gázai háború lezárásáról: Úgy tűnik, megvan az egyezség
- Trump arról beszélt, hogy nehéz Magyarországnak leválni az orosz olajról
- Török Gábor a „Zsolti bácsis” ügyről: Addig nem lesz változás, amíg csak az fáj, ami nekünk árt
- Zsolti bácsi cáfolhatatlan, amíg a kegyelmi ügy nincs elvarrva
A nap legfontosabb hírei – 2025.09.26.
Chip Somodevilla / Getty Images
Chip Somodevilla / Getty Images
