Lázár János: A pedofilokat ki kell herélni, ezt be kell vezetni

Sopronba utazott csütörtökön Lázár János, ahol újabb Lázárinfót tart kora este.

Az építési és közlekedési miniszter előbb beszélt a térség helyzetéről, majd rátért a Szőlő utcai javítóintézet ügyére.

Lázár ezzel kapcsolatban világosan fogalmazott:

amikor egy gyerekkel szemben valaki erőszakot követne el, azzal szemben halálbüntetés lenne az igazság. Az Európai Unió ezt tiltja.

Ezért a tárcavezető két javaslatot tesz a kormány asztalára:

az egyik, hogy aki pedofil bűncselekményt követ el, az kapjon tényleges életfogytiglani börtönbüntetést, vagyis „rohadjon meg a börtönben”

a másik, ami pedig Európában már létezik, az a kémiai kasztrálás, vagyis hogy „a pedofilokat ki kell herélni, nincs más megoldás, ezt be kell vezetni.”

Lázár kitért arra, hogy az elmúlt 72 órában néhány sajtótermék és véleményvezér alaptanul vádolta meg a kormány egyik tagját, utalva Semjén Zsoltra. A helyszínen is megjelent egy ezt firtató tábla, melyen az állt: „ki az a Zsolti bácsi?”

Akik ezért fizetnek a parlamenti kérdezőknek, az újságíróknak és itt is, azok a magyar államot akarják meggyengíteni, a kormányt akarják ellehetetleníteni alaptalan vádakkal. A Fideszben és a kormányzatban egyetlen pedofil sincs

– jelentette ki, hozzátéve, hogy a rágalmazóknak felelniük kell a tetteikért.

Lázár kérdésre válaszolva azt mondta, Hadházy Ákos tegnap provokált egy idős papot, aki misét akart tartani. (Az esetről itt írtunk bővebben.) „Hova tart az a világ, hogy már harangozni is tilos, és egy 80 éves papot is vegzálnak, és agresszív tüntetők támadnak rá?” – közölte.

A miniszter szerint ha baloldali pártok nyerik meg a választást, el fogják törölni az édesanyák adókedvezményét, „ezzel kapcsolatban senkinek ne legyen kétsége.” A kormány azért szeretné, hogy az embereknél több pénz maradjon, mert ahhoz fűződik érdekük, hogy több gyerek szülessen, és ne kelljen migránsokat betelepíteni Magyarországra.

Németországban és Ausztriában a legkisebb falvakban is közbiztonsági probléma van a migránsok miatt. 200 ezer olyan gyerek van, aki nem született volna meg a családtámogatási rendszer nélkül. Ez nyilvánvalóan csak azzal van összefüggésben, hogy adókedvezményt kapnak a családok, gyermekvállalási kedvezményt kapnak a fiatalok

– mondta.

A három százalékos hitel szerinte többről szól annál, hogy valaki lakást vegyen, ez a saját otthonról szól. Mert a kormány szerinte azt üzeni: mindenkinek saját otthona legyen és ne bérleményben lakjon. „Mi nem akarjuk, hogy bérleményország legyünk” – tette hozzá.

Látja, sokan attól félnek a környéken, hogy a GYSEV-ből MÁV-ot csinál, de Lázárnak az a terve, hogy a MÁV-ból csináljon GYSEV-et.