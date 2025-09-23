Kocsis Máté: Elárulom az én tippem, ki lehet az a Zsolti bácsi

Egészen undorító, hogy egy gagyi, aljas és hazug lejárató akció felkúszik a DK legfelsőbb szintjére – reagálta Kocsis Máté Facebook-oldalán arra, hogy Dobrev Klára korábban bejelentette: fejenként 5 millió forint nyomravezetői díjat ajánl fel annak, aki bizonyítani tudja, hogy ki a Szőlő utcai pedofilbotrányban érintett két politikus.

A DK elnöke szerint hétfőn „a parlamentben kiugrasztották a nyulat a bokorból a Szőlő utcai pedofilbotránnyal kapcsolatban”. Dobrev úgy fogalmazott:

Semjén Zsolt és a fideszesek magyarázkodása azt mutatja, hogy fogy körülöttük a levegő, ez azonban nem elég, mi következményeket akarunk látni. Azt akarjuk, hogy az a két magas rangú politikus, aki a Szőlő utcai állami gondozott gyerekeket a saját beteges vágyainak a kielégítésére használta, börtönbe kerüljön, méghozzá jó hosszú időre.

A Fidesz frakcióvezetője erre reagálva Facebook-oldalán azt írta, hogy szerinte a DK „mocskos pedofil bűnözők áldozatait is gátlástalanul felhasználja ehhez a hamis politikai támadáshoz”.

Az aljas személyeskedésük egy komoly bűnügyben csak annyira komolyan vehető, hogy ehelyütt elárulom az én tippem, ki lehet az a Zsolti bácsi!

– írta a posztban a szellemeskedő Kocsis, aki tippjeként egy fotót osztott meg Gréczy Zsoltról, akiről korábban pornográf felvételek láttak napvilágot, majd arra kérte Dobrevet, hogy a pénzt „egy pedofilok áldozatait segítő szervezetnek utalja”.