A Hit Gyülekezete Pajornak: Nem mi járunk pártpolitikai rendezvényekre

2025. 09. 21. 14:26
A Hit Gyülekezete közleményt adott ki, amelyben reagál Pajor Tamás napokban megjelent interjúira, azt állítva, hogy a zenész, aki több évtizedig befolyásos tag volt a Németh Sándor által vezetett szervezetben, egyházellenes megjegyzéseivel szembemegy a bibliai alapigazságokkal, és alapjaiban kérdőjelezi meg az Egyház létjogosultságát.

A Hit Gyülekezete a születése óta aktívan figyeli a közéletet a szellemi-erkölcsi igazságok alapján. Hangsúlyozzuk, hogy közösségünk tagjai nem múló pártpolitikai érdekek, hanem bibliai értékek, és a Szentírás társadalmi tanításai mentén mérlegelnek az egyes választásokon.

Pajor Tamás tavaly novemberben a Partizánnak adott interjújában bejelentette, hogy visszább húzódik annak vezetőitől, valamint kritikát fogalmazott meg arról, a Hit Gyülekezete hogyan kerül egyre közelebb a hatalmon lévő párthoz. Pajor ott mondta ki először, hogy az egyház és a politika közeledésével nem szimpatizál. A gyülekezet a beszélgetés megjelenés után közölte, hogy lemondásként értékelték a interjút.

A Németh Sándor vezette gyülekezet most a szerkesztőségeknek eljuttatott közleményében azt írta, azért is meglepő számukra Pajor hamis kritikája, mert

nem a mi lelkészeink tesznek közzé naponta politikával kapcsolatos bejegyzéseket a közösségi médiában, és nem mi járunk pártpolitikai rendezvényekre és tüntetésekre.

