Bagdy Emőkét és Kapu Tibort is Budapest díszpolgárává tenné a Fidesz

2025. 09. 19. 13:50
A nemrég elhunyt fideszes képviselő Wachsler Tamást (akivel pár éve nagyinterjút is készítettünk, ide kattintva elolvashatja), Kapu Tibor űrhajóst, valamint a kormányoldalnak tetsző üzeneteiről ismert pszichológus Bagdy Emőkét is Budapest díszpolgári címére terjeszti fel a Fidesz, közölte Szentkirályi Alexandra.

A Fidesz fővárosi frakcióvezetője néhai párttársáról, Wachsler Tamásról azt írja, hogy kiemelkedő szerepet játszott a rendszerváltás utáni magyar közéletben: országgyűlési képviselőként, majd a Kossuth tér újjáépítésének és a nemzeti emlékezetpolitikának egyik meghatározó alakjaként maradandó értéket teremtett, ezért szerinte posztumusz kitüntetésre érdemes.

Kapu Tibort azért javasolják, mert 45 év után hazánk második űrhajósaként és mérnökként a magyar tudomány és űrkutatás nemzetközi elismertségéért dolgozik, a Laposföld-díjas Bagdy Emőkét pedig azért, mert szerintük a klinikai szakpszichológust és egyetemi tanárt évtizedek óta a magyar pszichológia és mentálhigiéné meghatározó alakjaként tartják számon.

Szentkirályi és a Fidesz azt reméli, hogy Karácsony Gergely és a többi párt is egyetért személyükkel és elismeri a fővárosért és a magyar nemzetért végzett munkájukat.

Wachsler Tamás: Egyetlen egyszer láttam könnyeket megcsillanni Orbán Viktor szemében
Az a helyzet, hogy már 1988-ban egyértelmű volt, hogy Orbán Viktor a Fidesz legmeghatározóbb elméje. Önvallomásba torkolló nagyinterjú egy a politikából kipörgő rendszerváltóval.

