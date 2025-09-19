Bagdy Emőkét és Kapu Tibort is Budapest díszpolgárává tenné a Fidesz

A nemrég elhunyt fideszes képviselő Wachsler Tamást (akivel pár éve nagyinterjút is készítettünk, ide kattintva elolvashatja), Kapu Tibor űrhajóst, valamint a kormányoldalnak tetsző üzeneteiről ismert pszichológus Bagdy Emőkét is Budapest díszpolgári címére terjeszti fel a Fidesz, közölte Szentkirályi Alexandra.

A Fidesz fővárosi frakcióvezetője néhai párttársáról, Wachsler Tamásról azt írja, hogy kiemelkedő szerepet játszott a rendszerváltás utáni magyar közéletben: országgyűlési képviselőként, majd a Kossuth tér újjáépítésének és a nemzeti emlékezetpolitikának egyik meghatározó alakjaként maradandó értéket teremtett, ezért szerinte posztumusz kitüntetésre érdemes.

Kapu Tibort azért javasolják, mert 45 év után hazánk második űrhajósaként és mérnökként a magyar tudomány és űrkutatás nemzetközi elismertségéért dolgozik, a Laposföld-díjas Bagdy Emőkét pedig azért, mert szerintük a klinikai szakpszichológust és egyetemi tanárt évtizedek óta a magyar pszichológia és mentálhigiéné meghatározó alakjaként tartják számon.

Szentkirályi és a Fidesz azt reméli, hogy Karácsony Gergely és a többi párt is egyetért személyükkel és elismeri a fővárosért és a magyar nemzetért végzett munkájukat.