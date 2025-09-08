Már elérhető az Otthon Start hitel a bankok kínálatában, amely kiemelkedő lehetőséget kínál az első lakásukat vásárlók számára. A tényleges előnyök maximalizálásához érdemes tisztában lenni azzal, hogy a kedvezményesebb törlesztőrészlet és a piaci ajánlatok havi törlesztője közötti különbség hogyan fordítható még inkább a javunkra. A fix 3%-os kamatozású lakáshitel és a legkedvezőbb piaci lakáshitel-konstrukciók között akár 11–27 millió forintos különbség is lehet a teljes visszafizetendő összegben hitelösszegtől függően, és ezt a megtakarítást még tovább növelhetjük okosan megválasztott pénzügyi döntésekkel.

Már egy lakás-takarékpénztár (LTP) is jelentős megtakarítást eredményezhet: a futamidő végére akár több millió forinttal kevesebb visszafizetendő összeggel lehet számolni.

A money.hu szakértőinek számítása szerint egy 20 milliós hitelnél több mint 2 millióval, egy 50 milliós hitelnél már több mint 5 millióval kell kevesebbet visszafizetni, ha a törlesztő-különbözetet 8 évig lakástakarék-megtakarításra fordítjuk.

A megtakarítás mértéke így lényegében megfelel annak, mintha a már eleve vonzó 3%-os kamat helyett csak mindössze 2,3%-ot fizetnénk a hitel után. Ennek hátránya, hogy az LTP-megtakarítás – mint azt neve is sugallja – kizárólag lakáscélra használható fel, és minden felhasználást igazolni kell, ami kötöttséget jelent a többi megtakarítási formához képest.

Az önsegélyező pénztári megtakarítás is besegíthet a havi terhekbe, hiszen ebből havonta legfeljebb a bruttó minimálbér 15%-ának megfelelő összeg (2025-ben kb. 43.620 Ft) lakáshitel-törlesztésre fordítható, amely után az állam az összes befizetés 20%-át (maximum 150.000 Ft/év) adójóváírásként visszafizeti. Ha csak lakáscélra fordítjuk a pénzt, akkor tehát érdemes havonta kb. 36.350 Ft-ot befizetni, amihez az állam hozzáteszi a további 20 százalékot szja-visszatérítés formájában. Mindezt az adós és akár az adóstárs is igénybe veheti, így megkétszerezve az erre fordítható támogatást.

Több befektetési lehetőség kínálkozik a havonta megspórolt összeg gyarapítására, amelyet aztán a megfelelő időpontban előtörlesztésre is felhasználhatunk. A Fix 3%-os hitelnél előnyös, hogy az előtörlesztési díj törvényileg korlátozott: maximum az előtörlesztett összeg 1%-a lehet.

Fontos azonban mérlegelni: ha egy befektetés biztosan 5-6%-os éves hozamot ígér, akkor pénzügyileg nem feltétlenül érdemes a 3%-os hitelt előtörleszteni. Ebben az esetben ugyanis a befektetés többlethozama meghaladja a megtakarított kamatot.

Természetesen vannak olyan élethelyzetek, amikor az alacsonyabb adósság önmagában is értéket képvisel, függetlenül a racionális számításoktól.

Állampapír-befektetéssel hosszú távon reálisan 3–5 százalék hozam, megtakarításos életbiztosítással akár 7% hozam is elérhető, így 25 év alatt akár milliók gyűlhetnek össze: 50 milliós hitelnél 27 millió forint gyűjthető úgy, ha mindig félretesszük a FIX 3%-os és a piaci lakáshitel törlesztőjének különbözetét. Ha ezt az összeget rendszeresen állampapírba fektetjük, akkor évi 3% átlaghozamot feltételezve a 27 millión felül további 11 millió forint jöhet össze kamatokból. Ötszázalékos hozamnál további 23 milliót is jelenthet a kamat. Megtakarításos életbiztosításnál, ahol a 7% hozam is elképzelhető, 39 millió forint gyűlhet össze pluszban a befektetés révén.

„Az Otthon Start hitel a fix 3%-os, sőt egyes bankoknál akár ennél is alacsonyabb kamatával már alapvetően egy rendkívül kedvező ajánlat a lakáshitelpiacon, a mellé párosított tudatos megtakarítási stratégia pedig kiváló lehetőséget teremt jelentős tőkefelhalmozásra is. Különösen előnyös ez azoknak, akik egyébként piaci hitelt is felvehetnének – hiszen számukra a megtakarított különbözet okos befektetéssel akár meg is duplázódhat” – tette hozzá Richter Ádám, a money.hu szakértője.