Ilyen volt a teljes holdfogyatkozás Budapesten

Budapestről is látható volt az év egyik leglátványosabb égi jelensége, igaz, a felhős ég miatt nem volt zavartalan a kilátás. A teljes holdfogyatkozást nagyjából este fél nyolc és kilenc óra között lehetett látni, a jelenségről itt írtunk bővebben.

A teljes fogyatkozás esetén a Föld a Hold és a Nap közé kerül, vagyis bolygónk teljesen eltakarja a napfényt az égitest elől, amely így árnyékába burkolózik. Ennek eredménye, hogy a Hold mélyvörös színben ragyog, ezért a jelenséget vérholdnak is szokás nevezni.