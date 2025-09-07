holdfogyatkozás
Belföld

Ilyen volt a teljes holdfogyatkozás Budapesten

admin Szajki Bálint
2025. 09. 07. 22:15
A felhős ég közbeszólt, de így is látványos volt a jelenség.

Budapestről is látható volt az év egyik leglátványosabb égi jelensége, igaz, a felhős ég miatt nem volt zavartalan a kilátás. A teljes holdfogyatkozást nagyjából este fél nyolc és kilenc óra között lehetett látni, a jelenségről itt írtunk bővebben.

A teljes fogyatkozás esetén a Föld a Hold és a Nap közé kerül, vagyis bolygónk teljesen eltakarja a napfényt az égitest elől, amely így árnyékába burkolózik. Ennek eredménye, hogy a Hold mélyvörös színben ragyog, ezért a jelenséget vérholdnak is szokás nevezni.

Szajki Bálint / 24.hu
Kapcsolódó
Ritka vérhold tűnik fel Magyarország egén
Ez lehet a hónap leglátványosabb égi jelensége.

