Ma este teljes holdfogyatkozás lesz: mutatjuk, mikor és hogyan lehet megfigyelni

Ma, szeptember 7-én este fél nyolc környékén teljes holdfogyatkozás lesz látható hazánkból. Az esemény az év egyik leglátványosabb égi jelenségének ígérkezik, mutatjuk, pontosan mikor és hogyan lehet megfigyelni.

Amint a Svábhegyi Csillagvizsgáló írja, teljes fogyatkozás esetén a Föld a Hold és a Nap közé kerül, vagyis bolygónk teljesen eltakarja a napfényt az égitest elől, amely így árnyékába burkolódzik. Ennek eredménye, hogy égi kísérőnk mélyvörös színben ragyog majd, ezért a jelenséget vérholdnak is szokás nevezni.

Mikor kezdődik pontosan a teljes holdfogyatkozás?

A Hold az ország közepén 19:12 körül kel föl teljes korongjával a látóhatáron, a nyugati országrészben kicsit később, a keletin pedig hamarabb. Ebben a pillanatban már 73 százalékban fedett lesz a Föld árnyékával. A teljes fogyatkozás 19:31-kor következik be, ekkor a Hold teljesen a Föld árnyékában lesz és vörös színt ölt magára.

A teljes holdfogyatkozás 20:53-ig tart, összesen 82 percig, ez alatt végig vörös lesz a Hold. A maximális fedettsége 20:12-kor várható, ekkor lesz a legsötétebb égi kísérőnk felszíne. Ezután még 1 órára és 4 percre lesz szüksége, hogy elhagyja a teljes földárnyékot, azaz 21:57-ig tart neki, míg teljesen kikerül belőle.

Hogyan figyelhetjük meg a teljes holdfogyatkozást?

A Hold ma este a keleti horizonton fog felkelni, így az ég ezen részén érdemes majd keresni. Ha tiszta lesz az égbolt, felhők nem takarják ki az égitestet, hosszasan gyönyörködhetünk majd különleges színében.

A teljes holdfogyatkozás viszonylag ritka esemény, Magyarországról utoljára több mint 6 éve, 2019. január 21-én volt jól megfigyelhető.