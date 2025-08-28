vérholdteljes holdfogyatkozásholdfogyatkozáségi jelenség
Tudomány

Ritka vérhold tűnik fel Magyarország egén

bymuratdeniz / Getty Images
admin Stéger Dávid
2025. 08. 28. 12:05
Teljes holdfogyatkozást láthatunk szeptember 7-én Magyarországról – írja a National Geographic. Ez lesz a hónap talán leglátványosabb égi jelensége, azonban megfigyeléséhez elengedhetetlen, hogy tiszta legyen aznap az idő.

Derült égbolt esetén elképesztő szín- és fényjátékra számíthatunk, miután a Hold felbukkan a keleti horizonton.

A teljesség nem sokkal a holdkelte után áll be, 19:31-kor, ekkortól a Hold narancs- vagy téglavörös színben látszik majd.

Emiatt a teljes holdfogyatkozást vérhold néven is szokták emlegetni.

A teljesség nem egészen másfél órán át tart: 82 percig élvezhetjük a látványt, 20:53-kor lesz vége, a részleges fázis 21:57-ig tart. A fényjátékkövetkező eseménye az lesz, amikor a teljes árnyék elkezd levonulni a Holdról. Ekkor a Hold világosodó peremét kissé kékes árnyalatban láthatjuk egy rövid ideig.

A teljes holdfogyatkozás viszonylag ritka esemény, Magyarországról utoljára több mint 6 éve, 2019. január 21-én volt jól megfigyelhető – jegyzi meg az Időkép.

Kapcsolódó
Mi az az eperhold és miért különleges?
Sok tévhit és hiedelem kering a júniusban kelő eperholdról, mutatjuk, mit érdemes tudni róla.

