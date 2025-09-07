Magyar Péter szerint lehetnek kommunikációs hibák a kampányban

A jelöltállítási folyamat rejt kockázatokat, például kommunikációs kockázatokat is – ismerte el Magyar Péter a Partizánnak adott interjújában. Szerint a szóba jöhető jelöltek között óvónők, buszsofőrök, ápolók, orvosok, mérnökök, vállalkozók, gazdák, külföldön tapasztatot szerzett honfitársaink annak, akik nem feketeöves politikusok, nem képezték ki őket.

Itt hús-vér magyar emberekről beszélünk, de én azt hiszem, abban bízom, hogy amagyar emberek a magyar embereket részesítik előnyben

– mondta Magyar Péter, aki szerint biztosan leszenek hibák, és azt kommunikációs szakemberek értékelhetnek hibának. Tarr Zoltán etyeki kijelentését a pártelnök nem kommentálta, azt mondta, nem szokott ilyesmivel törődni, hanem mennek előre. Szerinte minden szóra rá fognak ugrani politikai ellenfeleik.