Magyar: Hazánk ma súlyos és összetett válságban van

Beszélt a Tiszta Hang című kiadványukról is.

Olyan emberek kellenek, akik bekopogtatnak a legutolsó zsákfalu utolsó házába is és meghallgatják azokat a honfitársainkat is, akikről a hatalmi elit már évtizedek óta lemondott, akiknek egy kis figyelem is az életet magát jelenti. Olyanok kellenek, akik pultoznak a főtéren, vagy a kocsma mellet, akkor is, ha esik, akkor is ha fúj, akkor is ha fáradtak

– mondta a Tisza elnöke, hozzátéve, hogy olyan emberekre is szükség van, akik megszámolják a választás napján, a Tiszára leadott több mint 3 millió szavazatot. Erre a feladatra több mint 20 ezren jelentkeztek elmondása szerint.

Magyar szerint kordonok és TEK-esek mögé bújva dáridózik az erősen süllyedő Titanicon a hatalom, miközben lehazudja a csillagokat az égről és fenyegetőzik.

A mostani a 80 nap alatt Magyarország körüli országjárás 40. napja, féltávnál járnak. Nem jachtoznak, nem magánrepülőznek: az országot járják, sokszor gyalog. De a hatalmat nem elég legyőzni, utána jön az igazi kihívás:

Hazánk ma súlyos és összetett válságban van. Egy olyan válságban, amely nemcsak a gazdaságot, hanem a társadalom lelkét is megterheli. Válságban van a megélhetés, válságban a közbizalom, válságban a demokrácia. És ami talán a legfájóbb: válságban van a magyar emberek reménye.

Ilyen helyzetből csak az vezet ki, ha szövetségre lépünk egymással és félretesszük a megosztottságot, mondta. Olyan országot képzelnek el, amelyről a tisztaság, a rendezettség, a stabilitás, a sikeres gazdaság és a demokrácia jut mindenkinek az eszébe.